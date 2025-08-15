Juicio contra el ex juez Walter Bento: encuentran muerto a un testigo clave

Según confirmaron fuentes judiciales, todo apunta a un suicidio ocurrido pocos días después de que la Justicia ordenara su detención.

Javier Santos Ortega Foto: El Sol

Javier Santos Ortega, integrante del denominado “Caso número 3” en la megacausa contra el exjuez federal Walter Bento, fue hallado sin vida en su vivienda.

Fuentes judiciales explicaron que todo apunta a un suicidio ocurrido pocos días, luego de que la Justicia ordenara su detención y traslado a la Unidad 32, el centro de detención de los Tribunales Federales.

Santos Ortega enfrentaba un juicio por contrabando en una causa independiente a la que involucra a Bento. En ese expediente, un Tribunal superior había solicitado su arresto. Al momento en que Gendarmería llegó para notificarlo del traslado, el hombre se encontraba visiblemente angustiado, pese a que su defensor había pedido prisión domiciliaria.

Walter Bento, juez federal de Mendoza. Foto: NA.

Las acusaciones

Bento enfrenta un juicio penal en Mendoza por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.

El magistrado federal fue destituido por seis de los siete jurados, ya que el camarista De la Fuente se opuso a la destitución con un voto de minoría que consideró que “la causal de mal desempeño atribuido en realidad se ha basado en la comisión de hechos delictivos que no han sido probados”.

La Justicia mendocina detectó un incremento patrimonial del grupo familiar del juez, además de viajes al exterior, compra de propiedades y vehículos que estiman podrían provenir del cobro de coimas a detenidos.

El fallo del jurado del Consejo de la Magistratura no es apelable, pero incluyó, a manera de excepción, una solicitud a la obra social del juez para que mantenga vigente la atención médica sobre uno de sus hijos con capacidades especiales.