Fuerza Patria: Itai Hagman será candidato a diputado en CABA y Jorge Taiana en PBA

El diputado del Frente Patria Grande y el ex ministro de Defensa encabezarán las listas del partido en ambos distritos.

Jorge Taiana e Itai Hagman. Foto: NA

Fuerza Patria alcanzó un acuerdo para presentar listas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Itai Hagman encabezará la nómina de candidatos a diputados nacionales, mientras que en la provincia de Buenos Aires (PBA) el primer lugar estará ocupado por Jorge Taiana.

La decisión fue tomada este sábado por los máximos dirigentes de la fuerza, un día antes del cierre formal de listas.

Itai Hagman, candidato a diputado por Fuerza Patria. Foto: NA

De esta manera, el diputado del Frente Patria Grande y el ex ministro de Defensa encabezarán las listas del partido en ambos distritos.

Hagman, economista y dirigente cercano al referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, buscará renovar su banca en la Cámara baja, tras haber sido electo en 2019 como parte del Frente de Todos.

En la Cámara Alta, el que se encamina a liderar la boleta para renovar su banca es el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, quien enfrentaría a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, candidata en la lista libertaria.

Jorge Taiana

Por su parte, Taiana, de larga trayectoria en la política y experiencia diplomática, contaba con el respaldo de la mayoría de la fuerza.

En los últimos días, el ex ministro estuvo en Brasil con el presidente Luis Inácio Lula da Silva y pidió por la liberación de Cristina Kirchner.