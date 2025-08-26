En medio del escándalo de los audios, el Gobierno busca que la ANDIS pase al Ministerio de Salud para controlar las licitaciones

La ANDIS, tal y como se conoce hoy en día, se creó bajo la administración nacional de Mauricio Macri bajo el Decreto 698/2017.

Diego Spagnuolo y Javier Milei. Foto: X @dspagnuolo_ok

El Gobierno analizaba traspasar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a la órbita del Ministerio de Salud, en medio del escándalo por la denuncia por supuestos cobros de coimas en el organismo.

Según trascendió de fuentes oficiales, la gestión de Javier Milei tenía previsto “traspasar ANDIS a la órbita de la administración pública” en la cartera de Salud, dado que “actualmente es un ente descentralizado”.

“Eso va a generar que todo sea más transparente”, añadieron las fuentes, que aclararon que no se necesita nueva legislación ni facultades delegadas.

El Gobierno lleva adelante una auditoria en la ANDIS y reconoce que “están revisando todo”, entre ellos los contratos de la droguería Suizo Argentina, que calificó de “llamativos”.

Diego Spagnuolo. Foto: X @dspagnuolo_ok

Incluso indicaron que puede haber algunos “contratos extraños” y anticipan que “irán al hueso”.

“Vemos a la Justicia llamativamente muy expeditiva”, señalaron.