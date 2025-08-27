Escándalo de la ANDIS: hallaron mensajes eliminados en el celular de Diego Spagnuolo

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad es investigado tras la difusión de audios en los que se refiere a un entramado de coimas.

Diego Spagnuolo. Foto: X @andiscapacidad

Los primeros resultados de la investigación sobre el teléfono celular de Diego Spagnuolo, ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelaron que hubo borrado de mensajes del dispositivo. Así lo determinaron los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a cargo del procedimiento.

El teléfono en cuestión, además, comenzó a ser utilizado en septiembre de 2024, una fecha posterior a la que se habrían grabado los audios filtrados.

El dispositivo fue secuestrado el pasado viernes, cuando fue entregado al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, informaron fuentes judiciales.

Los peritos informaron que hay mensajes borrados en las fechas en que se difundieron los audios adjudicados a Spagnuolo vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina.

Este “borrado” que se cree puede recuperarse se habría hecho de manera manual y en mensajes puntuales de WhatsApp sin que hasta el momento se hayan encontrado mensajes de interés para el caso, pero se sospecha que podrían haber sido borrados como, por ejemplo, posibles chats con el presidente Javier Milei o su hermana Karina.

Diego Spagnuolo. Foto: X @dspagnuolo_ok

Además, se explicó que este celular comenzó a usarse en septiembre de 2024, mientras que los peritos tienen otro aparato secuestrado durante un procedimiento en su casa en la localidad bonaerense de Pilar, pero no pudo peritarse porque estaría dañado.

Ahora los peritos harán procedimientos similares con los celulares de los demás involucrados en el caso, luego que el martes se allanó Nordelta y se secuestraron videos en busca de reconstruir dónde fue Jonathan Kovalivker cuando dejó el lugar ante la llegada policial.

El accionista de la Suizo Argentina se presentó en tribunales días después para entregar su celular apagado y sin proporcionar la clave.