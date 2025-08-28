Daniel Scioli inauguró una nueva edición de Hotelga

La feria, que se realiza hasta el 29 de agosto, reúne a los principales fabricantes, distribuidores, representantes y proveedores de los sectores hotelero y gastronómico con cientos de empresas que ofrecen sus productos y servicios.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, dio apertura a Hotelga, el evento líder en hotelería y gastronomía que se realiza en La Rural hasta el viernes 29 de agosto.

“Nos encargamos de buscar los caminos y las respuestas a todo lo que el sector turístico plantea, como cuando eliminamos el coste impositivo que representaba el pago a SADAIC por parte de los alojamientos. Queremos mejorar aún más la estructura de costos para que la actividad, que el presidente Javier Milei considera estratégica para la recuperación del país, alcance su mayor potencial”, indicó Scioli.

Y añadió: “La política de cielos abiertos y las acciones bilaterales para liberar costos de visado a turistas extranjeros, tanto para países del continente como de todo el mundo, muestran que asumimos un compromiso con el turismo receptivo. Hoy anunciamos que los turistas de la India con visado vigente para visitar Estados Unidos, pueden visitar nuestro país sin costo adicional”.

Por otro lado, expresó el objetivo de “seguir trayendo cada vez más eventos, congresos y convenciones al país” y afirmó: “De la mano de la calidad turística vamos a ir mejorando el turismo interno y el turismo receptivo”.

Durante el recorrido por la feria, Scioli visitó a los Chefs que participarán de la gran final del Torneo Federal, el certamen orientado a cocineros profesionales que se encuentren actualmente trabajando en un restaurante, hotel o empresa de catering.

Por su parte, Fernando Desbots, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), aseguró que Hotelga “es el encuentro más representativo para la hotelería argentina”, así como también “una oportunidad de encuentro para la producción y trabajo”.

En tanto, Fernando Gorbarán, en representación de Messe Frankfurt, anticipó la realización de 700 reuniones en las rondas de negocios con más de 150 expositores para 40 compradores provenientes de 12 provincias del país y Chile.

En representación de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), su presidenta, Gabriela Ferrucci, remarcó que “180 alojamientos turísticos ya cuentan con la certificación Hoteles Más Verdes como diferenciador para los establecimientos que trabajen con criterios y estándares sustentables”.

Además, Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirmó que el turismo “genera más de 150 mil puestos de trabajo”, en tanto “la hotelería genera más de 16 mil” y la gastronomía “tiene más de 7 mil establecimientos y 50 estrellas Michelin”.

También estuvieron presentes en la inauguración los presidentes de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel; la secretaria ejecutiva del INPROTUR, Ana García Allievi; y el director de Miembros Afiliados y Colaboración Público-Privada de la ONU Turismo, Ion Vilcus.