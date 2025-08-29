El Gobierno definió cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados electorales en las elecciones de octubre

Los pagos por viáticos para las elecciones legislativas del 26 de octubre varían según la función desempeñada. Las autoridades de mesa y los delegados recibirán compensaciones diferenciadas, que incluyen montos adicionales por capacitación y tareas tecnológicas.

Las autoridades de mesa deben estar presentes durante todo el desarrollo de los comicios.

A dos meses de las elecciones legislativas nacionales, a realizarse el 26 de octubre, el Gobierno estableció los valores de los viáticos que recibirán las autoridades de mesa y los distintos delegados que participen en el acto electoral, según la Resolución 347/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Los pagos, que dependerán de la función desempeñada, van entre los $40.000 y $120.000.

Las autoridades de mesa cobrarán $40.000 y quienes, además, participen en actividades de capacitación organizadas por la Justicia Nacional Electoral recibirán un adicional de $40.000.

En este marco, el Gobierno señaló: “Resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación por parte de dichos ciudadanos, mediante la asignación de una compensación adicional a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento de los comicios”.

Por su parte, los delegados asignados en los locales de votación percibirán $80.000. Los delegados judiciales que remitan reportes o datos solicitados por la Cámara Nacional Electoral recibirán $40.000. Finalmente, los delegados tecnológicos encargados de la verificación de identidad mediante herramientas biométricas cobrarán $120.000.

El documento, firmado por Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, establece que los ciudadanos podrán optar por distintos métodos de pago y tendrán un plazo de un año para reclamar su viático.

“La evolución en el uso de aplicaciones para dispositivos móviles vuelve imprescindible contemplar la puesta a disposición de una opción que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a percibir los viáticos liquidados a su favor de forma electrónica, rápida y segura”, remarcó el Gobierno.

La Justicia Nacional Electoral será la encargada de verificar quiénes cumplieron efectivamente las funciones y notificar al Correo Argentino sobre los ciudadanos habilitados para cobrar. La Vicejefatura de Gabinete del Interior, en tanto, coordinará la organización y ejecución de las tareas que la legislación le asigna en materia electoral.

En comparación con las elecciones presidenciales de 2023, los montos de los viáticos crecieron de manera significativa. En aquella oportunidad, las autoridades de mesa cobraron $7.000 y quienes participaron de las capacitaciones recibieron $3.000 adicionales; en la segunda vuelta, el pago ascendió a $10.000.

