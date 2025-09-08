Elecciones legislativas nacionales 2025: cuándo se vuelve a votar y qué cargos hay en juego
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires mostraron un claro triunfo de la oposición, con más del 47% de los votos para Fuerza Patria. El próximo paso estará en las elecciones legislativas nacionales, que se disputarán el domingo 26 de octubre, donde se pondrán en juego las bancas del Congreso.
Elecciones legislativas nacionales 2025: qué se vota el próximo 26 de octubre
La Cámara de Diputados y la de Senadores se verán renovadas a raíz de los resultados de los próximos comicios, de los que ya se conocen las listas de los partidos políticos.
Una de las particularidades de la elección es que se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en una votación legislativa a nivel nacional. El objetivo de las autoridades es que haya mayor transparencia, así como también practicidad para los votantes.
Las elecciones legislativas nacionales 2025 tendrán la disputa de 127 bancas en Diputados (la mitad) y 24 representantes en el Senado (un tercio).
Para la Cámara Alta, las provincias con bancas en juego son Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires. Cada distrito tendrá asignado tres representantes a través del sistema de mayoría y minoría.
En Diputados, la cantidad está atada a la población de cada provincia. Buenos Aires renovará un total de 35 bancas, mientras que otras como Tierra del Fuego ponen en juego solo 2.
Cabe recordar que distintas provincias optaron por desdoblar las elecciones, por lo que será la segunda vez que voten en el año. Sin embargo, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán serán las que renueven representantes locales y nacionales el mismo día.
Tras las elecciones en Buenos Aires: cómo sigue el calendario electoral en Argentina
- 16 de septiembre: publicación del padrón definitivo.
- 21 de septiembre: comienzo oficial de la campaña electoral.
- 1 de octubre: publicación oficial de mesas y sitios de votación.
- 18 de octubre: restricción de publicación de encuestas y sondeos.
- 24 de octubre: inicio de la veda electoral.
- 26 de octubre: elecciones legislativas nacionales.
- 28 de octubre: se publicará el escrutinio definitivo.