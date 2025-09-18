La polémica estrategia que había anticipado Peter Lamelas, el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina

Limitar el avance de China en la región será su prioridad, indicó al defender su postulación.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. Foto: Michael Brochstein/Sipa USA via

Peter Lamelas, nominado por el presidente estadounidense Donald Trump como nuevo embajador en Buenos Aires, fue confirmado este jueves como embajador de Estados Unidos en Argentina. Al presentar la postulación había anticipado que su misión tendría foco en reducir la creciente influencia de China.

También elogió la gestión del presidente Javier Milei y sostuvo que “podemos aprender mucho de él”.

Peter Lamelas. Foto: NA.

Reducción de la presencia china

Durante su exposición al presentar la postulación, Lamelas subrayó que, una de sus prioridades sería limitar el accionar de “China, Irán, Nicaragua y Venezuela”.

“De ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores ambiciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos. Creo que nuestra relación entre Estados Unidos y Argentina será un ejemplo brillante para el resto de Latinoamérica”, sostuvo.

Esta postura se alinea con la creciente preocupación de Washington, que intensifica estrategias en la región para contrarrestar el avance geopolítico de China.

Elogios para Javier Milei

Lamelas relató que conoció a Milei en noviembre de 2024, durante un evento en Mar‑a‑Lago. Allí, afirmó haber quedado “impresionado” por su determinación para liberarse del socialismo y mejorar la eficiencia estatal, y destacó que comparte su visión de un Estado más reducido y orientado al crecimiento.

El futuro embajador indicó que “podemos aprender mucho de él”, refiriéndose tanto al estilo como a las políticas de Milei.

Agenda bilateral clave

Entre los temas que Lamelas mencionó como foco de colaboración se encuentran:

Facilitar el diálogo entre Argentina y el Reino Unido en la causa Malvinas .

Reducir barreras no arancelarias que afectan el comercio bilateral.

Proteger la propiedad intelectual de productos farmacéuticos estadounidenses.

Evaluar la baja del IVA a las exportaciones argentinas.

La designación de Lamelas fue realizada en diciembre de 2024, y tras su comparecencia ante el Senado el 22 de julio de 2025, ahora el nombramiento debe volver a la cámara para su aprobación final. De superar este trámite, se espera que prepare su llegada a Buenos Aires dentro de los próximos meses.