Quién es Peter Lamelas, el médico confirmado como embajador de Estados Unidos en Argentina

Donald Trump lo había asignado como diplomático para estar al frente de la embajada en Argentina y ahora fue confirmado por el Senado.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. Foto: X

Peter Lamelas fue confirmado como embajador de Estados Unidos en Argentina, tras la resolución del Senado estadounidense. Así lo comunicaron en las redes sociales de la Embajada, más allá de que Donald Trump lo había elegido meses atrás.

“¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina!“, escribieron a través de un tweet.

¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina! El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires para comenzar su labor representando a @POTUS y al… pic.twitter.com/WxUNWit5DV — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) September 18, 2025

Además, sumaron que “el equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires para comenzar su labor representando al presidente y al pueblo de los Estados Unidos en Argentina”.

Quién es Peter Lamelas, el médico que se convirtió en el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, explicó que Peter Lamelas es un exitoso médico y empresario de Florida. El flamante funcionario creó la empresa de atención médica MD Now Urgent Care, que se convirtió en una de las más importantes de Estados Unidos. Esta marca pasó de tener seis clínicas a 42 bajo su mandato, por lo que se lo considera un experto en la materia.

Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. Foto: x @pldocmd.

Según detalló el republicano, la familia de Lamelas huyó de Cuba cuando este era un niño y sus miembros “emigraron legalmente a Estados Unidos, donde comenzaron una vida desde cero y lograron alcanzar el sueño americano".

En su recorrido profesional, fue integrante de la Junta Directiva de la Urgent Care Association of America, además de que formó parte de la Junta de Medicina de Florida. También fue comisionado municipal en Manalapan, Florida.

La formación de Lamelas incluyó su título de médico en la Universidad Central del Este, además de que completó un MBA en la Nova Southeastern University. Ya trabajó con Donald Trump, cuando fue nombrado para formar parte de la Junta de Revisión de la Medalla al Valor del Departamento de Justicia.

Peter Lamelas. Foto: NA.

Acerca de Javier Milei, el diplomático escribió en sus redes sociales tiempo atrás: “Un líder que tiene la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión. Al igual que el presidente Trump, Milei entiende que la prosperidad comienza con un gobierno más pequeño y eficiente”.