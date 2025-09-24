Javier Milei en Estados Unidos: el presidente brindará un discurso ante la ONU y se reunirá con la titular del FMI

El presidente de la Nación afronta su segunda jornada en Nueva York, donde tendrá importantes apariciones.

Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU. Foto: REUTERS.

Javier Milei afronta una nueva jornada cargada en Estados Unidos. El presidente de la Nación brindará su discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de reunirse con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este martes, el mandatario tuvo un encuentro con Donald Trump, su par estadounidense, quien le brindó un fuerte apoyo a su gestión de cara a las próximas elecciones.

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: NA

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

El mensaje de Milei en la ONU está previsto para las 12.45 y se extenderá por 15 minutos, el tiempo asignado para todos los mandatarios.

Por su parte, la reunión con Georgieva tendrá lugar a las 15:30, según lo informado por Manuel Adorni, vocero presidencial.

Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: Presidencia

Con respecto a su exposición en Naciones Unidas, se espera que la ratificación del estrecho vínculo de la Argentina con los Estados unidos e Israel forme parte del contenido del discurso, como también la cuestión Malvinas y la defensa de su plan económico en sus casi dos años de gestión, deslizaron fuentes de Presidencia en la previa.

El año pasado, en su primera exposición en la ONU, Milei dio duro discurso en el que acusó a las Naciones Unidas de estar integrada por “burócratas” que promueven “una agenda de corte socialista” y de haber abandonado sus principios fundacionales para transformarse en “un leviatán de múltiples tentáculos”.

La Asamblea General de la ONU es el principal foro donde representantes de los 193 países miembros se reúnen cada año para tratar cuestiones internacionales, y se lleva a cabo de septiembre a diciembre de cada año para abordar todos los temas de la agenda.

Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU. Foto: REUTERS.

La cita con Georgieva se da en un momento clave para la Argentina, que busca consolidar el cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI y avanzar en una nueva etapa de negociaciones para obtener respaldo financiero en medio de las tensiones económicas.

Luego de ambas apariciones, Milei asistirá por la noche a la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, en el último día de actividades en suelo neoyorquino, el presidente se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El regreso a Buenos Aires, junto a la comitiva de funcionarios que lo acompaña, está previsto para el viernes por la mañana.