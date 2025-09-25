Guillermo Francos se mostró con Mauricio Macri en medio de los rumores de acercamiento

El jefe de Gabinete compartió un momento en el Four Seasons y lo subió a sus redes sociales. La foto llega en medio de los pedidos del funcionario para incluirlo a la ingeniería de La Libertad Avanza.

Mauricio Macri y Guillermo Francos. Foto: NA

Guillermo Francos se mostró con Mauricio Macri en plena campaña electoral camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El encuentro se produjo de manera casual, cuando ambos dirigentes coincidieron en el lujoso Hotel Four Seasons, dónde se celebró el 95 aniversario de la unificación del reino de Arabia Saudita.

Asimismo, se dio luego de que el funcionario planteara la posibilidad de tender líneas con el titular del PRO camino a la contienda electoral por la composición del Congreso Nacional.

Guillermo Francos Foto: NA

“Tenemos que seguir conversando con Macri y con el PRO, para reforzar los apoyos y convencer a su electorado. Es clave que ese espacio acompañe nuestra propuesta en esta etapa”, planteó semanas atrás en una entrevista.

A través de su cuenta de X, Francos hizo público el amigable encuentro. “Con motivo del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, participamos de la celebración junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi”, afirmó.

En la misma línea, destacó: “Durante el encuentro dialogamos sobre la relación bilateral, intercambiamos ideas sobre temas de interés común y exploramos nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países”.

“Allí, también mantuve un cordial intercambio con el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une”, destacó.

Cómo contrapeso de la voluntad dialoguista que encarnan Francos y Patricia Bullrich, un interlocutor violeta descartó la posibilidad de concretar una reunión conjunta.

Según argumentan desde los equipos de campaña, la experiencia y capacidad del ex mandatario no contrapesa el “75% de imagen negativa” que le adjudican a su figura, por lo que hay quienes descartan la posibilidad de reeditar las juntadas en la Quinta de Olivos.