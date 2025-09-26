Supuestas coimas en discapacidad: la Justicia rechazó los pedidos de nulidad de los dueños de la Suizo Argentina

El juez Sebastián Casanello desestimó los planteos de la defensa de los Kovalivker. Sostenían que el origen de la causa era por el uso de grabaciones no autorizadas.

Diego Spagnuolo y Jonathan y Emannuel Kovalivker Foto: X

En el marco de la causa por supuestas coimas en discapacidad, el juez federal Sebastián Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentado por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.

Los planteos habían sido formulados por su abogado, Martín Magram, quien cuestionó el origen de la causa por el uso de grabaciones no autorizadas y sostuvo que los hechos ya habían sido juzgados en una investigación anterior que terminó archivada.

Allanamientos en la Droguería Suizo Argentina. Foto: NA

Ahora, la defensa podrá apelar ante la Cámara Federal.

También cuestionó con dureza los procedimientos ordenados por el juez. “La orden contenía muchísima información. Lo que se llevaron pone en jaque el funcionamiento de la firma”, había dicho el abogado tras los allanamientos realizados en la sede de la droguería.

Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Foto: X @CarnavalStream

Además, justificó la negativa de los Kovalivker a entregar las claves de sus teléfonos celulares.

“Un celular tiene información sensible. No es que no las entregan porque tengan algo que esconder. Están expuestos a un escarnio público con fotos de sus hijos o videos íntimos, como uno donde Eduardo Kovalivker lee poesía”, declaró.