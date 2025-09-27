Tras la gira en EEUU, Javier Milei retoma la agenda local: visitará la Feria de Turismo y retomará la campaña en Tierra del Fuego

El presidente comenzará a centrarse en la carrera de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y se mostrará con los candidatos fueguinos de La Libertad Avanza.

Javier Milei. Foto: REUTERS

Javier Milei retomará la agenda local tras su gira por Estados Unidos. Este sábado, el presidente asistirá mañana a la Feria Internacional de Turismo de América Latina, mientras que a partir del lunes comenzará a centrarse en la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre y visitará Tierra del Fuego, donde se mostrará con los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de esa provincia.

El mandatario tiene previsto asistir al mediodía al mega evento que se celebra del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural, y que contará con la presencia de los actores más influyentes del turismo global.

La actividad se enmarca tras su regreso de Estados Unidos, donde dio su discurso ante la Asamblea General de la ONU y mantuvo reuniones con Donald Trump, Kristalina Georgieva y Benjamín Netanyahu.

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: REUTERS

Milei retoma la campaña de cara al 26 de octubre

La delegación argentina aterrizó este viernes a las 10.16 en Buenos Aires y por la tarde hubo una reunión en Casa Rosada para retomar la estrategia de campaña de cara al 26 de octubre.

La cita estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia y presidenta de LLA, Karina Milei, y participaron el asesor Santiago Caputo; la titular de LLA de la Ciudad, Pilar Ramírez; el apoderado partidario, Santiago Viola; el presidente de la juventud de LLA, Sharif Menem, y el influencer Iñaki Gutiérrez, a cargo del TikTok del Presidente.

A menos de seis semanas de los comicios, el propio Milei anticipó que visitará el próximo lunes la ciudad fueguina de Ushuaia en una nueva actividad de campaña.

“Nos vemos en Tierra del Fuego”, anunció a través de sus redes sociales. La provincia patagónica es uno de los nueve distritos en los que en este turno electoral, además de diputados nacionales, se votarán también senadores.

Javier Milei en Tierra del Fuego. Foto: Instagram @lalibertadavanzaoficial

El presidente se mostrará desde las 18 en un acto en el polideportivo municipal junto a sus candidatos Agustín Coto, que competirá por una banca en el Senado, y Miguel Rodríguez, quien disputará su lugar en Diputados.

En lo que queda de campaña electoral, el equipo a cargo del trazado de la ingeniería prepara visitas a otras nueve provincias para disputar el voto por la composición del Congreso en la contienda que libra LLA contra Fuerza Patria.

El libertario se mostrará estratégicamente en provincias como Córdoba (donde ya había iniciado la campaña la semana pasada) y Corrientes, y en ciudades de peso como Mar del Plata, con la idea de reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de la administración.

También desembarcará en Santa Fe y en Entre Ríos, dos visitas que ya tiene confirmadas para el mismo día: el próximo viernes 3 de octubre.