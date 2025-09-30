Reforma de los DNU: avanza en el Congreso y sería tratada la próxima semana en Diputados

El proyecto cuenta con media sanción del Senado. Dudas sobre la posibilidad de obtener los dos tercios de la Cámara.

Javier Milei, presidente de la República Argentina. Foto: REUTERS

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento dio dictamen sobre la reforma que limita al Poder Ejecutivo en el uso de los DNU.

La medida habilita a que el proyecto sea tratado en el recinto en una próxima sesión, prevista para el miércoles 8 de octubre.

Sesión en Diputados. Foto: NA

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y casi todos los legisladores de Democracia para Siempre, lograron el dictamen de mayoría que ratifica la sanción del Senado.

La Libertad Avanza firmó un dictamen de minoría con diez firmas, donde rechaza cualquier modificación a la ley vigente.

Congreso, Diputados, Comisiones, NA

En tanto, desde el PRO consideran que los cambios a la ley que reglamenta los DNU deberían implementarse a partir del próximo cambio presidencial. Ante esto, descartan acompañar cualquier modificación en este sentido, por lo que no firmaron un dictamen y fijarán su posición directamente en el recinto cuando se discuta el tema.

Mientras que el segundo dictamen de minoría lleva las firmas de los diputados de la Coalición Cívica, quienes aceptan la modificación de la norma, pero no acompañan ponerle el plazo de 90 días para que se expidan las Cámaras del Congreso.