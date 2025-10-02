Patricia Bullrich respaldó a José Luis Espert pero le pidió respuestas claras: “Lo mejor es decir las cosas”

La ministra de Seguridad de la Nación declaró que José Luis Espert deberá dar respuestas ante las acusaciones de su vínculo con el narcotráfico.

José Luis Espert junto a Patricia Bullrich en su cuenta de X. Foto: jlespert en X

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, afirmó que el diputado Espert deberá dar explicaciones claras sobre las denuncias que lo vinculan con el narcotráfico, pero se mostró reticente al juicio político.

Bullrich dijo que en su partido, La Libertad Avanza, existe “una vara altísima”, planteando así una vez más una diferencia con la oposición. “Como tenemos una vara muy alta, el voto liberal, el voto republicano, exige respuestas“, reafirmó la ministra.

Por otro lado, la ministra cuestionó la búsqueda de la oposición de realizar un juicio político porque “si no las instituciones de la República y cualquier diputado están a merced de una mayoría de circunstancias”. Y, de este modo, la reciente afiliada a LLA respaldó al diputado porque considera esta causa “un manoseo total y absoluto de las instituciones”.

Patricia Bullrich declaró ante los medios por el caso narcotráfico de Espert. Foto: EFE

Cuál sería el vínculo de Espert con el narcotráfico

José Luis Espert fue denunciado por Juan Grabois para determinar si los movimientos de capitales por 200.000 dólares que respaldaron su campaña por parte del empresario Fred Machado “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”.

El fundamento de la denuncia es la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González.

Juan Grabois, foto NA

El caso cayó en el juzgado de Lino Mirabelli en San Isidro aunque aún queda pendiente disputar las competencias del mismo ya que existe una causa preexistente que data del 2021 sobre el mismo tema abierta en el juzgado federal 8 de los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.