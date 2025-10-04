Incidentes en la visita de Javier Milei a Santa Fe: golpes y huevazos entre militantes de LLA y la oposición

El presidente debió suspender el acto de campaña y continúa su rumbo hacia Entre Ríos.

Javier Milei en Santa Fe. Foto: Presidencia

En la previa de la caminata de campaña del presidente Javier Milei, se vivió un momento de tensión en el centro de Santa Fe, luego de un cruce entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y grupos opositores.

Por los incidentes, el mandatario debió suspender el acto de campaña y continúa su rumbo hacia Entre Ríos.

Pasadas las 11, militantes de LLA y de la oposición se encontraron en la peatonal San Martín del centro santafesino. La confrontación escaló hasta incluir golpes, huevazos y empujones; y culminó con el desmantelamiento de un gazebo del partido oficialista.

Mientras esto ocurría, Milei se encontraba a unas ocho cuadras de la peatonal, alojado en el Hotel Los Silos, ubicado en la zona del puerto de Santa Fe. Rodeado por una multitud de manifestantes, el mandatario salió del hotel acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Tras caminar unos metros hacia un vehículo en el Puerto de Santa Fe, saludó a los militantes.

Javier Milei en Santa Fe. Video: X @JMilei

Javier Milei, desde Santa Fe: “Cualquier alternativa es volver al pasado”

El mandatario remarcó que el país atraviesa un punto de inflexión histórico y que es indispensable consolidar las transformaciones económicas que ya están en marcha.

“El camino es arduo, pero es el único posible para vivir mejor. Cualquier alternativa es volver al pasado y tirar por la borda todo el esfuerzo de los argentinos”, subrayó.

Y agregó: “Estamos escuchando a los santafecinos y compartiendo la importancia de estas elecciones. Estamos a mitad de camino, a nada de cambiar Argentina para siempre”, dijo el presidente Javier Milei acompañado por la presidenta del partido el Santa Fe, la diputada nacional Romina Diez.

Javier Milei en Santa Fe. Foto: Presidencia

Por su parte, el candidato a diputado nacional de LLA, Agustín Pellegrini destacó la importancia de que Santa Fe se sume con fuerza al proyecto libertario: “El desafío es poder avanzar con los cambios que ya inició el presidente” dijo y agregó: “Por eso es tan importante esta elección intermedia. Del otro lado hay una maquinaria kirchnerista dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que el país no avance”.

“Este 26 de octubre tenemos la oportunidad de consolidar el cambio y darle a Santa Fe el protagonismo que merece dentro del nuevo modelo de país”, señaló.

La actividad forma parte de una serie de recorridas que el presidente y los principales candidatos de La Libertad Avanza realizan por todo el país, con el objetivo de fortalecer y reafirmar el compromiso de llevar el modelo de progreso y libertad a cada rincón de la Argentina.