De Santilli a Grabois: los mensajes del arco político tras la renuncia de Espert a su candidatura

José Luis Espert declinó su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en medio de un escándalo por sus vínculos con “Fred” Machado.

José Luis Espert. Foto: NA

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires generó un gran revuelo en el ámbito político. En medio de un escándalo narco por vínculos con “Fred” Machado, el actual legislador dio un paso al costado de cara a las elecciones legislativas 2025. En este marco, distintas figuras políticas se expresaron sobre lo ocurrido.

Uno de los primeros en expresarse fue Juan Grabois, quien había sido uno de los impulsores de la denuncia que finalmente derivó en la salida de Espert. Con solo cuatro palabras, el dirigente se expresó: “Chau”.

El mensaje de Juan Grabois tras la renuncia de Espert. Foto: X

Claro que no fue el único, ya que políticos del arco opositor y el oficialista dejaron su opinión en sus redes sociales.

Uno fue el propio presidente, Javier Milei. "Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros", escribió en un tweet tras conocerse la noticia.

Por otro lado, Leandro Santoro también acudió a sus redes sociales. En su caso, simplemente reposteó el mensaje que había enviado este sábado: “No sé qué es más disparatado: Que el tipo haga semejante declaración pensando que es “de hombre ético” o que nos quiera hacer creer que le mejicaneó 200.000 dólares a los narcos y no le pasó nada“.

Manuel Adorni, vocero presidencial, y Luis Petri, ministro de Defensa, se limitaron a republicar lo dicho por el presidente de la Nación. Sin embargo, Patricia Bullrich sí escribió, tras aparecer como una de las funcionarias que más presión ejerció para que Espert haga declaraciones públicas.

El mensaje de Patricia Bullrich tras la renuncia de Espert. Foto: X

“Los argentinos primero, porque no somos iguales. Y tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país”, detalló funcionaria este domingo.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, escribió: “‘Por la Argentina’ Ni candidato y mucho menos diputado podes ser @jlespert”.

El mensaje de Mayra Mendoza tras la renuncia de Espert. Foto: X

Desde la oposición, Florencio Randazzo fue otro de los que se expresó: “Quedó claro que no eran chismes de peluquería. Espert le mintió a todos los bonaerenses y Milei quiso poner como primer candidato a una persona financiada por un presunto narco. Así de simple. Ahora deberá actuar la Justicia”.

La reacción de Santilli tras conocerse que será el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires

Diego Santilli será el reemplazante del lugar que dejó vacante José Luis Espert. El dirigente del PRO aparecía en el tercer lugar, aunque por la ley de paridad de género debe tomar el espacio del actual legislador.

El mensaje de Diego Santilli tras la renuncia de Espert. Foto: X

“No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”, escribió.

Incluso minutos después se animó a convocar al electorado con una imagen de “La Santilleta”: “¡Subite a la Santilleta de la libertad que vamos a dar vuelta la provincia!“.