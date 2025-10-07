La fiscal electoral determinó que Diego Santilli no puede encabezar la lista de La Libertad Avanza en la Provincia

Se trata de Laura Roteta, quien se opuso al planteo del oficiliasmo nacional. Dictaminó que el lugar de José Luis Espert debe ser ocupado por Karen Reichardt.

Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Foto: Agencia Noticias Argentinas /RRSS

Laura Roteta, fiscal federal con competencia electoral de la Provincia, dictaminó que corresponde que Karen Reichardt encabece la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza, y no Diego Santilli, tras la renuncia de José Luis Espert.

El dictamen choca con la presentación realizada por el oficialismo, que había solicitado que Santilli, tercero en la nómina, ascendiera al primer lugar. La decisión final quedará en manos del juez Alejo Ramos Padilla.

Juez Ramos Padilla

Luego de la resolución del magistrado federal, la Cámara Nacional Electoral podrá analizar su decisión.

Además, sostuvo que hacer lugar a lo pedido por La Libertad Avanza sería desconocer el objetivo de la paridad de género y sus normas, que buscan revertir situaciones de desigualdad estructural de las mujeres en la participación política.

Karen Reichardt Foto: @Karen Reichardt1

Además, también recordó un dictamen de la Fiscalía Nacional Electoral y advirtió que las normas antes mencionadas no pueden provocar una regresión para los derechos que promueven e impulsan.