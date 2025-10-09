Karen Reichardt no podrá votarse a sí misma en las elecciones legislativas: cuál es el motivo

Después de la renuncia de José Luis Espert, la exactriz y vedette deberá encabezar la lista de La Libertad Avanza, a pesar del pedido de Javier Milei para sostener a Diego Santilli.

Karen Reichardt y Diego Santilli. Foto: La Noticia 1

En medio del escándalo por unos polémicos tweets, la flamante cabeza de lista de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Karen Reichardt, no podrá votarse a sí misma en las elecciones legislativas.

Karen Reichardt encabezará la lista de La Libertad Avanza (LLA). Foto: Instagram de Karen Reichardt

Justamente, el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires rechazó la propuesta de LLA para que Santilli reemplace a Espert como cabeza de la lista de los candidatos a diputados.

Por qué Karen Reichardt no podrá votarse en las elecciones

De esta manera, la flamante cabeza de lista de diputados de la LLA sumó un nuevo dolor de cabeza en la previa de las elecciones legislativas, ya que se conoció que no podrá votarse a sí misma, ya que está registrada en el padrón electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no en la Provincia, donde será candidata.

En esa línea, la ex vedette eberá emitir su sufragio en una escuela ubicada en el barrio de Palermo, en Buenos Aires.

Este no es el primer caso. En las elecciones de mayo en Buenos Aires, la primera y el segundo candidato de la lista del PRO, Silvia Lospennato y Hernán Lombardi, no pudieron votar porque tienen domicilio en la Provincia.

El archivo que condena a Karen Reichardt

En este contexto, rápidamente salieron a la luz una serie de polémicos posteos, publicados entre 2015 y 2018, que contienen un fuerte contenido clasista y racista, principalmente, hacia los hinchas de Boca Juniors.

Karen Reichardt, exactriz y vedette. Foto: @Karen Reichardt1

“¡Me están operando de una manera espantosa! Los twits con malas palabras hacia Messi son falsos y este a Macri también, busquen en mi cuenta y verán q no existen… Encima con faltas de ortografía”, denunció Reichardt.

¿Por qué Alejo Ramos Padilla decidió que la cabeza de lista de Karen Reichardt?

La fiscal federal Laura Roteta dictaminó que debería ser Reichardt: la exmodelo ocupa originalmente el segundo puesto y la letrada sostuvo el orden de los candidatos subiendo a todos un casillero y en respeto de la Ley de Paridad de Género.

Karen Reichardt, cabeza de lista de La Libertad Avanza (LLA). Foto: La Nueva Provincia

Rotela sostuvo que hacer lugar a lo pedido por La Libertad Avanza sería desconocer el objetivo de la paridad de género y sus normas, que buscan revertir situaciones de desigualdad estructural de las mujeres en la participación política.

Por otro lado, recordó un dictamen de la Fiscalía Nacional Electoral y advirtió que las normas antes mencionadas no pueden provocar una regresión para los derechos que promueven e impulsan.