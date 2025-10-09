La Justicia rechazó el pedido del Gobierno para reimprimir las boletas de La Libertad Avanza en la Provincia

La Junta Electoral bonaerense le bajó el pulgar a la apelación del oficialismo tras la baja de José Luis Espert. Consideró la reimpresión como “temporal y jurídicamente inviable”.

Diego Santilli y José Luis Espert. Foto: NA

La Junta Electoral bonaerense rechazó por “temporal y jurídicamente inviable” el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito para las elecciones del 26 de octubre, después de la renuncia de José Luis Espert a la nómina libertaria.

“Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, expresó la Junta Electoral en su resolución.

Antes de la decisión, se convocó a una audiencia de la que participaron los representantes de las distintas fuerzas políticas: el Juez Federal N°1 Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y el camarista federal Jorge Di Lorenzo. También estuvo el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

La Boleta Única de Papel con los candidatos para las elecciones legislativas en Buenos Aires. Foto: Cámara Nacional Electoral

“Los informes técnicos, el cronograma electoral y la secuencia de tareas establecidas por las autoridades competentes demuestran claramente la imposibilidad material y temporal de realizar una nueva impresión de boletas únicas papel, sin poner en riesgo la organización, transparencia y efectiva realización de las elecciones del 26 de octubre de 2025″, señala el fallo.

El Gobierno pretendía reimprimir las boletas y que, en lugar de José Luis Espert, sea Diego Santilli el que aparezca en primer lugar.

De todas maneras, esto ya no era posible debido a que la Justicia Electoral ya determinó que ese lugar debería ser ocupado por Karen Reichardt.

Noticia en desarrollo...