Quién es Karen Reichardt: de figura televisiva en los 90 a encabezar la lista de diputados de Milei en Provincia

La inesperada primera candidata a Diputada por La Libertad Avanza tiene una larga historia bajo los focos de atención.

Tras el fallo del juez Alejo Ramos Padilla. Foto: La Nueva Provincia

El foco de la atención pública cayó sobre Karen Reichardt por las razones más diversas a lo largo de su vida. La flamante candidata pasó de protagonista de una tapa de la revista Playboy a llegar a la Televisión Pública como una abanderada de la protección animal.

Hija de Eliseo Vázquez, un militante justicialista del partido de Lanús que llego a ser parte del concejo deliberante, adoptó en su adultez el apellido de su madre. Karina Celia Vázquez se convirtió en Karen Reichardt en el programa picaresco Noti-Dormi, conducido por Raúl Portal.

Cuando la candidata libertaria participaba del programa de Raúl Portal Foto: @karenreichardt1

La protagonista de esta historia no había hecho pública su faceta política. Lo más cercano fue en 2015 cuando inauguró su programa “Amores Perros”, donde se dedicó a documentar casos de adopción de mascotas. Allí inició su activismo en contra del maltrato animal.

Cuando se conoció la decisión de la justicia sobre la lista de La Libertad Avanza, su nombre resonaba en la cabeza de los argentinos por sus apariciones en distintos programas televisivos en la década del 90 y los tempranos 2000, entre ellos Peor es nada y Fanáticas, donde inauguró su etapa como panelista. Además, se hizo reconocida por ser la coprotagonista de una de las tapas de la revista Playboy, junto con María Fernanda Callejón. También participó en películas como Tachero Nocturno y en la serie Brigada Cola.

El acercamiento a Milei captó los ojos de la atención pública por la escasa exposición pública de sus inclinaciones ideológicas. Su única relación con cargos electorales había sido actuar como Presidenta de mesa en las elecciones.

En 2023 se mostró entusiasmada con el movimiento libertario y visitó la Casa Rosada unas semanas después de que Javier Milei asuma la Presidencia. “Hoy pasé por La Casa Rosada, conocí a nuestro Presidente, cálido, humano, sensato, un ser extraordinario. Gracias Javier Milei por devolvernos la esperanza a los argentinos”, escribió en su perfil de Instagram.

Un año después, volvería a mostrar su entusiasmo y adscripción al movimiento libertario.

La publicación de la actual candidata a Diputada cuando conoció al Presidente Foto: @karenreichardt1

El 17 de agosto se oficializó la lista de La Libertad Avanza para las elecciones de Diputados, que tenía su nombre debajo del de Espert, en ese momento primero en la lista. Las denuncias por corrupción, el mal desempeño comunicativo y las decisiones de la justicia le sirvieron de escalón para subir un peldaño más y ser la cara visible del movimiento violeta en la Provincia de Buenos Aires, que busca consolidar su posición en el poder legislativo y olvidar una reciente derrota que aún no deja de sangrar.