Elecciones legislativas 2025: el Gobierno apelará el fallo que impide reimprimir las boletas sin Espert

Tras la renuncia de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza, el Gobierno nacional rechaza el fallo de la Junta Electoral bonaerense que impide la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel.

José Luis Espert. Foto: NA

El Gobierno nacional tomó la decisión de apelar el fallo de la Junta Electoral bonaerenses que plantea la nulidad de la reimpresión de las Boletás Únicas de Papel (BUP) para las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, en donde figura el ex candidato José Luis Espert encabezando la lista por parte de La Libertad Avanza (LLA).

Tras el escándalo por la investigación surgida en torno a Espert que ocasionó su abrupta renuncia a la postulación, el Gobierno nacional pretende se efectúe la reimpresión de boletas a fin de que no figure su nombre como representativo del oficialismo y así evitar daños mayores a la hora de la elección.

José Luis Espert renunció como candidato a diputado por LLA.

Por ello rechazó el fallo de la Junta Electoral bonaerense y se mantiene firme en su pretensión de reimpresión de boletas.

El Gobierno apelará ante la CNE

Según la información surgida desde la Casa Rosada este viernes por la tarde, el Gobierno apelará la decisión de la Junta Electoral bonaerense ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) y buscará así “revertir la decisión” que plantea “material, temporal y jurídicamente inviable” la reimpresión de boletas a 15 días de la elección.

Cabe recordar que el planteo de la reimpresión fue presentado de inmediato apenas se conoció la noticia de la renuncia de Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Desde la Casa Rosada sostienen que es viable reimprimir las BUP. Foto: NA

Desde el oficialismo sostienen que su apartamiento modificó de manera sustancial la nómina de sus candidatos de cara a los comicios y en eso basan la decisión de reimprimir la boletas.

Además, afirman que la no reimpresión de las boletas lleva a perjudicar a los ciudadanos que el 26 de octubre deberían poder elegir “candidaturas verdaderas y no ficticias”.

Asimismo, sostuvieron desde un escrito surgido desde Casa Rosada que “existen antecedentes jurisprudenciales y recursos técnicos que permitirían realizar la reimpresión sin alterar el cronograma electoral ni comprometer la logística prevista”.

Por ende, la Rosada desmiente el planteo de que la reimpresión sea inviable, por lo que el proceso se podría concretar a tiempo.