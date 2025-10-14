La Junta Electoral de la Provincia rechazó que La Libertad Avanza exhiba afiches con la cara de Diego Santilli en los centros de votación

Tras la negativa a la reimpresión de las boletas, el oficialismo recibió un nuevo revés de la justicia electoral. De esta forma, tanto las boletas como los afiches electorales llevarán la imagen de José Luis Espert

Javier Milei y Diego Santilli. Foto: NA

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires rechazó que La Libertad Avanza exhiba afiches con la cara de Diego Santilli en los centros de votación, después de haber negado también la posibilidad de reimprimir las boletas para las elecciones legislativas.

De esta forma, tanto las boletas como los afiches electorales llevarán la imagen de José Luis Espert, que renunció a su candidatura por el escándalo por los aportes del empresario Federico ‘Fred’ Machado, acusado por sus vinculaciones con el narcotráfico.

Serán el 26 de octubre. Foto: Infobae

La decisión de la Junta Electoral bonaerense se alinea con el fallo emitido previamente por la Cámara Nacional Electoral, que ya había declarado la “imposibilidad material” de reimprimir las Boletas Únicas de Papel por los plazos vencidos del cronograma electoral.

Ahora, este nuevo fallo extiende esa imposibilidad a los afiches informativos que se colocan en cada mesa de votación para guiar a los electores.

José Luis Espert. Foto: NA

El pedido de La Libertad Avanza buscaba actualizar la cartelería tras los cambios en la nómina de candidatos, pero la Justicia consideró que, a esta altura del proceso, cualquier modificación logística es inviable.

Con este doble fallo en contra, se confirma que los votantes de la provincia de Buenos Aires se encontrarán con la imagen de José Luis Espert tanto en la boleta única al momento de sufragar, como en los afiches de referencia dentro del cuarto oscuro.