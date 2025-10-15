Caputo, Karina Milei y Lugones no se van a presentar a la interpelación en Diputados por “cuestiones de agenda”

La oposición en Diputados convocó a Caputo en medio del apoyo de Estados Unidos y a Karina Milei y el ministro de Salud por las presuntas coimas en Discapacidad.

Los funcionarios fueron convocados por la oposición en Diputados. Foto: Noticias Argentinas, Twitter oficial de Karina Milei y Twitter oficial de Mario Lugones

Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones informaron que no asistirán a la sesión de interpelación en Diputados por “cuestiones de agenda”. Los funcionarios de La Libertad Avanza justificaron su ausencia por los compromisos previos incompatibles con la convocatoria.

En los fundamentos presentados ante la Cámara de Diputados, Caputo sostuvo: “No concurriré en razón de compromisos asumidos con antelación”. Por su parte, Karina Milei y Lugones expresaron razones similares y la objeción de agenda fue el argumento central para dilatar su participación.

Sesión en Diputados. Foto: NA

La decisión generó críticas por parte de la oposición que impulsó la interpelación y reclamaron la responsabilidad institucional de responder ante el cuerpo legislativo. Sumado a eso, indicaron que el argumento de agenda se emplee para evitar el control político.

El pedido de interpelación apuntó a que los funcionarios expliquen decisiones económicas, fiscales y energéticas del gobierno que, según los diputados opositores, requieren rendición de cuentas inmediata. Al no presentarse, el proceso podría quedar postergado o demorado.

Qué va a pasar con Caputo, Karina Milei y Mario Lugones

La Cámara deberá decidir si acepta esas justificaciones o avanza con medidas. Mientras tanto, la tensión institucional se mantendrá mientras se define si la interpelación sigue adelante sin ellos o si serán citados de nuevo bajo otro mecanismo.