“Para votar al Colorado, marcá al Pelado”: el particular spot de Santilli y Reichardt previo a las elecciones

Ambos realizaron un spot de campaña previo a las elecciones tras la baja de Espert. Foto: Twitter oficial de Diego Santilli

Diego Santilli y Karen Reichardt, diputados que encabezan la lista de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, lanzaron un nuevo spot de campaña el día de ayer.

Días antes, la Justicia había decidido no permitir la reimpresión de boletas de LLA que contienen la cara de José Luis Espert a la cabeza a pesar de que él mismo se bajó de la candidatura por el escándalo narco que lo envuelve.

Santilli y Reichardt encabezan la lista a Diputados Nacionales por LLA en la Provincia de Buenos Aires. Foto: La Noticia 1

Elecciones Legislativas 2025: el nuevo spot de La Libertad Avanza

“Para votar al colorado, marcá al pelado”, dice Diego Santilli en el spot electoral de LLA. El video lo grabaron junto a quien sí continúa en la Boleta Única, Karen Reichardt, de manera instructiva de cara a las Elecciones Legislativas de este octubre.

Los dinosaurios de la política no quieren que nada cambie y se dedican a poner palos en la rueda, por eso este 26 de octubre la boleta única no tendrá mi cara.



No te preocupes: CASILLERO 1, lista violeta para defender el cambio del Presidente Milei y acompañarme con tu voto. pic.twitter.com/PjWPlnD5xB — Diego Santilli (@diegosantilli) October 15, 2025

Qué pasó con la causa de Espert

José Luis Espert está imputado en el marco de la investigación por posible lavado de dinero que lo vincula al empresario Fred Machado y el narcotráfico. El Diputado Nacional habría recibido de su parte unos 200.000 dólares en el año 2020.

Espert habría recibido 200.000 dólares por parte de Fred Machado, quien está hoy vinculado a una causa del narcotráfico Foto: X @JuanGrabois

“Por Argentina, doy un paso al costado” aseguró Espert al bajarse de la candidatura para “beneficiar al proyecto” de La Libertad Avanza. Pero no dejó de sostener su postura sobre que el caso que es “una operación de la oposición”.

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO



Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.



En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

Ante ello, el presidente Javier Milei sostuvo: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país”.

El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.



Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio… https://t.co/9mfwrWPont — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025

Elecciones Legislativas 2025: cómo quedaron las boletas de La Libertad Avanza

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires rechazó que La Libertad Avanza exhiba afiches con la cara de Diego Santilli en los centros de votación, después de haber negado también la posibilidad de reimprimir las boletas para las elecciones legislativas.

Karen Reichardt aparece en imagen junto a Espert en las boletas de las Legislativas Foto: Instagram @lalibertadavanza_pba

De esta forma, tanto las boletas como los afiches electorales llevarán la imagen de José Luis Espert y Karen Reichardt.