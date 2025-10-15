“Para votar al Colorado, marcá al Pelado”: el particular spot de Santilli y Reichardt previo a las elecciones

Los diputados que encabezan la lista de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Karen Reichardt, lanzaron ayer un spot de campaña tras la baja de Espert.
Romina Muscari
Por Romina Muscari
miércoles, 15 de octubre de 2025, 13:08
Ambos realizaron un spot de campaña previo a las elecciones tras la baja de Espert.
Ambos realizaron un spot de campaña previo a las elecciones tras la baja de Espert. Foto: Twitter oficial de Diego Santilli

Diego Santilli y Karen Reichardt, diputados que encabezan la lista de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, lanzaron un nuevo spot de campaña el día de ayer.

Días antes, la Justicia había decidido no permitir la reimpresión de boletas de LLA que contienen la cara de José Luis Espert a la cabeza a pesar de que él mismo se bajó de la candidatura por el escándalo narco que lo envuelve.

Karen Reichardt y Diego Santilli
Santilli y Reichardt encabezan la lista a Diputados Nacionales por LLA en la Provincia de Buenos Aires. Foto: La Noticia 1

Elecciones Legislativas 2025: el nuevo spot de La Libertad Avanza

“Para votar al colorado, marcá al pelado”, dice Diego Santilli en el spot electoral de LLA. El video lo grabaron junto a quien sí continúa en la Boleta Única, Karen Reichardt, de manera instructiva de cara a las Elecciones Legislativas de este octubre.

Qué pasó con la causa de Espert

José Luis Espert está imputado en el marco de la investigación por posible lavado de dinero que lo vincula al empresario Fred Machado y el narcotráfico. El Diputado Nacional habría recibido de su parte unos 200.000 dólares en el año 2020.

También podría interesarte

Otra explosión en un colegio de Buenos Aires: al menos tres alumnos heridos por quemaduras

Otra explosión en un colegio de Buenos Aires: al menos tres alumnos heridos por quemaduras

Susto en el aire: un avión de Aerolíneas Argentinas que salió de Aeroparque debió aterrizar de emergencia en Ezeiza tras presentar una falla

Susto en el aire: un avión de Aerolíneas Argentinas que salió de Aeroparque debió aterrizar de emergencia en Ezeiza tras presentar una falla

Espert habría recibido 200.000 dólares por parte de Fred Machado, quien está hoy vinculado a una causa del narcotráfico Foto: X @JuanGrabois

“Por Argentina, doy un paso al costado” aseguró Espert al bajarse de la candidatura para “beneficiar al proyecto” de La Libertad Avanza. Pero no dejó de sostener su postura sobre que el caso que es “una operación de la oposición”.

Ante ello, el presidente Javier Milei sostuvo: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país”.

Elecciones Legislativas 2025: cómo quedaron las boletas de La Libertad Avanza

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires rechazó que La Libertad Avanza exhiba afiches con la cara de Diego Santilli en los centros de votación, después de haber negado también la posibilidad de reimprimir las boletas para las elecciones legislativas.

Karen Reichardt aparece en imagen junto a Espert en las boletas de las Legislativas Foto: Instagram @lalibertadavanza_pba

De esta forma, tanto las boletas como los afiches electorales llevarán la imagen de José Luis Espert y Karen Reichardt.