Un fiscal avaló que se reimpriman los afiches de la Libertad Avanza en la Provincia: ahora, definirá la Cámara Nacional Electoral

Se trata de Ramiro González, quien dio luz verde al pedido del oficialismo nacional. Ahora, la Justicia electoral se debera expedir.

Karen Reichardt, Javier Milei y Diego Santilli. Foto: @LLibertadAvanza

Luego de que la Justicia Electoral bonaerense rechazara la propuesta de La Libertad Avanza, el fiscal federal Ramiro González avaló el pedido del oficialismo nacional de reimprimir la cartelería para que la cara de Diego Santilli se exhibe en los centros de votación.

En su fallo, sostuvo que la reimpresión “es materialmente posible” y siempre que la responsabilidad de la entrega recaiga sobre el Correo Argentino, para no alterar el cronograma de la Junta Electoral bonaerense.

Diego Santilli y José Luis Espert. Foto: NA

Ahora, la decisión que dará en manos de la Cámara Nacional Electoral, que deberá expedirse cuanto antes, teniendo en cuenta la inmediatez de los comicios.

En caso de que no dar lugar, la cartelería continuará con la imagen de José Luis Espert, candidato que se bajó por el escándalo por los aportes del empresario Federico ‘Fred’ Machado, acusado por sus vinculaciones con el narcotráfico.

José Luis Espert. Foto: NA

En el fallo previo, la Justicia de la Provincia había determinado que los 40 mil bolsines con los materiales ya fueron armados, controlados y distribuidos en buena parte del territorio.

También destacaron el costo de la operación y recordaron que cualquier excepción “abriría la puerta a futuros reclamos de otras agrupaciones ante eventuales renuncias o reemplazos de candidatos”.