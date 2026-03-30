Javier Milei en cadena nacional Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

La mesa política del Gobierno nacional volverá a reunirse este lunes en Casa Rosada con el objetivo de avanzar en la agenda oficialista, en medio de los hechos que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Será desde las 15.

Del encuentro participarán: la secretaria de Presidencia, Karina Milei, los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); Martín (presidente de la Cámara de Diputados) y Lule Menem, la senadora Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; y Adorni.

Agenda política

Dialogarán sobre la agenda política de la semana y, sobre todo legislativa, luego de que la semana pasada se anunciara el envío de un nuevo paquete de 10 proyectos de reformas al Congreso de la Nación.

El Ejecutivo pretende reorientar su estrategia reformista, en un escenario de tensión interna y cuestionamientos.

De esta manera, intentarán definir las posibles modificaciones estructurales que, en principio, tienen el foco puesto en el Código Penal y en el sistema tributario, además de la Ley de Glaciares y protección de áreas forestales.

Manuel Adorni y su esposa Foto: -

El Gobierno termina el mes con un soplo de aire fresco, gracias a la decisión de la Justicia de Estados Unidos de anular la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones, pero tiene todavía un tablero de conflictos internos y externos que debe resolver en el corto plazo, con el caso Manuel Adorni en primer plano.

Lo que más energías ocupa por estos días al oficialismo es la situación de su jefe de Gabinete. Es un activo devaluado por la sucesión de hechos que protagonizó desde que viajó a la “Argentina Week” de Estados Unidos con su mujer Bettina Angeletti.