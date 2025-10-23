Macri mostró un nuevo apoyo al oficialismo y llamó a votar por la lista de La Libertad Avanza: “Tienen todo mi apoyo”

El ex presidente de Argentina pidió en sus redes sociales por el voto a la lista PRO-LLA en Provincia de Buenos Aires y CABA.

Macri llamó a votar la lista de Milei: “Tienen todo mi apoyo”

El expresidente Mauricio Macri redobló su apoyo a los candidatos del PRO que integran la lista de la alianza bonaerense con La Libertad Avanza al fotografiarse con Diego Santilli.

En la foto, difundida desde sus redes, el ex mandatario nacional aparece junto a Santilli -primero en la nómina bonaerense-, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba. La intención era reforzar la unidad de la coalición oficialista de cara a los comicios del 26 de octubre.

Mauricio Macri con los candidatos de LLA y el PRO Foto: Captura de pantalla - X @mauriciomacri

Luego se publicó otra imagen en la que se sumaron los candidatos por la Ciudad, entre ellos Fernando De Andreis y Antonela Giampieri.

La foto no incluyó a Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad y cabeza de lista para el Senado por la Ciudad. Sí hubo agradecimientos de los postulantes: “¡Hay equipo! El 26/10 decidimos si seguimos avanzando o volvemos atrás”, publicó Giampieri.

Elecciones Legislativas 2025: a quiénes apoya Macri

El respaldo de Macri llega tras una seguidilla de gestos hacia sus dirigentes de confianza. En los últimos días elogió a De Andreis, al que definió como “idóneo y leal”, y a Juan Martín, candidato en Río Negro.

Sin embargo, la nueva postal también fue interpretada como una señal de distancia política hacia el partido de Javier y Karina Milei, con quienes el expresidente reclamó “diálogo con humildad” para avanzar con el Presupuesto 2026.

En paralelo, el PRO difundió un comunicado que apeló a los valores de “trabajo, respeto y libertad” y lanzó una campaña contra el llamado “voto inútil”, en línea con los mensajes de De Andreis y el ministro de Economía, Luis Caputo.

26 DE OCTUBRE



Cada elección es un momento de verdad. Un instante en el que cada argentino tiene el poder y la responsabilidad de decidir el rumbo del país. El 26 de octubre no es una fecha más: es la oportunidad de reafirmar quiénes somos, qué creemos y hacia dónde queremos ir.… — PRO (@proargentina) October 22, 2025

“La fragmentación del electorado regala el triunfo a la fuerza opuesta”, advirtió el ex secretario general de la Presidencia.

Casi en simultáneo con la difusión de la foto de Macri, La Libertad Avanza (LLA) estrenó un nuevo spot con el lema: “El futuro puede ser distinto al pasado. Depende de vos. Este domingo andá a votar. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.