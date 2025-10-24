Se terminó: la Corte dejó firme a Santilli en las boletas y rechazó la apelación de Fuerza Patria

A menos de 24 horas de haber recibido el expediente, la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de dejar firme a Diego Santilli como el reemplazante de Espert en La Libertad Avanza.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la apelación presentada por Fuerza Patria y con ello dio por concluida la polémica vinculada a la lista de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas. De esta manera, Diego Santilli quedó firme como candidato de La Libertad Avanza en reemplazo de José Luis Espert.

El máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario interpuesto por Malena Galmarini al considerar que “no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima. Con costas. Notifíquese y devuélvase”.

Con esta resolución, queda firme la decisión previa de la Cámara Nacional Electoral de validar el reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli al frente de la boleta de La Libertad Avanza.

La controversia se originó tras la renuncia de Espert, quien quedó envuelto en un escándalo por vínculos con “Fred” Machado, un empresario asociado al narcotráfico y lavado de dinero, lo que motivó que el oficialismo propusiera a Santilli como nuevo primer candidato, dejando de lado a Karen Reichardt, segunda en la lista.

La Cámara justificó su fallo invocando el artículo 7° del Decreto 171/2019 sobre sustituciones de candidaturas y el artículo 60 del Código Electoral sobre alternancia de género. Con la decisión de la Corte, la polémica por las listas en la provincia de Buenos Aires está cerrada.