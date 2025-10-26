Donald Trump llegó a Malasia, fue recibido con alfombra roja y bailó al ritmo de música local

El mandatario republicano fue recibido por el primer ministro malayo. Viajará a Japón y Corea del Sur, donde se reunirá con su par chino, Xi Jinping.

Trump en Malasia Foto: REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Malasia y fue recibido por el primer ministro Anwar Ibrahim tras bajarse del Air Force One que los trasladaba. Trump participará en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Cuando se bajó del avión que lo transportaba, fue recibido por Anwar, una alfombra roja y varias personas que agitaban banderas de EE.UU. y de Malasia.

El baile de Trump en su llegada a Malasia. Video: X/@MilvaGauto

La sorpresiva llegada a Asia de Donald Trump

Lo que sorprendió del gesto de Trump cuando se bajó del avión fue que hizo unos sutiles gestos de baile al son de la banda presidencial que tocaba a su llegada y de la gente reunida en el lugar. De hecho, sorprendió a los presentes al levantar los brazos y mover sus caderas al ritmo de la delegación de bienvenida.

Donald Trump en Kuala Lumpur. Foto: Reuters.

Así, la llegada de Trump no pasó desapercibida con la alfombra roja de por medio, y su semblante se notó animado de cara a las reuniones que tendrá en las próximas horas. El Air Force One -el avión presidencial estadounidense- aterrizó en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur para las 9.53 hora local, luego de hacer escala en Alemania y Qatar.

En una de sus primeras actividades en territorio asiático, Trump copatrocinó un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya que fue firmado por los primeros ministros de ambos países, luego de que se diera un sangriento enfrentamiento fronterizo meses atrás.

Este es el primer viaje del mandatario republicano a Asia durante su segundo mandato. Tras Malasia viajará a Japón y luego a Corea del Sur, donde se espera que se reúna con su par chino, Xi Jinping, encuentro programado para el 30 de octubre.