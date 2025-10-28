Martín Menem afirmó que no abandonará la presidencia de Diputados: “Le corresponde a La Libertad Avanza”

“El resultado es una circunstancia y una consecuencia del trabajo de los últimos dos años. Siempre he trabajado con la mayor dedicación, tratando de obtener resultados. La elección obvio que es un respaldarazo. Mi lugar nunca estuvo en juego, es de La Libertad Avanza”, apuntó.

Martín Menem. Foto: NA.

Tras la victoria en todo el país por parte de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, Martín Menem remarcó que “nunca estuvo en juego” su presidencia de Diputados.

En diálogo con LN+, Menem habló sobre los posibles cambios dentro del Gabinete: “Eso está a disposición del Presidente, lo que él diga se va a hacer”, afirmó, a la vez que señaló que la presidencia de la Cámara baja “le corresponde a La Libertad Avanza que es la fuerza gobernante”.

“LLA fue el único partido en la Argentina que participó en los 24 distritos. Armamos una fuerza que tiene su base en las ideas, no en ganar la elección. Para sostener lo que planteamos, que es liberalismo, baja de impuestos y esa agenda violeta, lo importante es tener gente que pueda acompañarte los cuatro años en diputados y los seis en senadores. La política es dinámica, cuando uno juega, acierta y se equivoca”, señaló el funcionario.

Por otro lado, Menem minimizó las diferencias dentro del Gobierno y expresó: “Siempre nos terminamos poniendo de acuerdo, con este objetivo, con una estrategia que es la que marcó Karina Milei y es la que pudo ejecutar Lule Menem. Eso no hace que no podamos trabajar juntos”.

Karina Milei y Martín Menem tras las elecciones legislativas. Foto: Captura

Sobre las próximas medidas, apuntó: “Creo que las más urgentes son la reforma laboral y la tributaria. Vamos a ver en qué contexto viene, vamos a necesitar acuerdos. Vamos a tratar de recomponer los vínculos, pero partiendo de la base de los acuerdos que teníamos antes de la elección, más los propios estaremos cerca de los 90 más el PRO. O sea, 108, 110 diputados”.