Megaoperativo en Brasil: el Gobierno activó una alerta para reforzar los controles en las fronteras

El ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich reforzará las fronteras tras los hechos de violencia ocurridos en Río de Janeiro, Brasil.

Patricia Bullrich lanzó el Plan Paraná. Foto: Presidencia

El gobierno argentino activó una alerta en las fronteras por los hechos de violencia en Brasil tras el megaoperativo de la Policía en Río de Janeiro contra el narcotráfico. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, confirmó que van a reforzar los controles.

"Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase en aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo de lugar por la centralidad del conflicto en Río“, anunció en conferencia de prensa.

Noticia en desarrollo.