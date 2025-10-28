Caos, bloqueo de rutas y amenazas en Río de Janeiro: las impactantes imágenes tras el megaoperativo contra el narcotráfico en Brasil

El megaoperativo llevado a cabo en Río de Janeiro, Brasil, dejó como saldo 64 muertos y 81 detenidos. Las imágenes más impactantes con descontrol en el transporte público y un mensaje de la banda narco contra la Policía.

Se trata de la mayor operación policial de la historia de Brasil contra la facción criminal Comando Vermelho, Foto: Agencia Reuters

Brasil atraviesa momentos de suma tensión por lo que pasó en Río de Janeiro durante la jornada del martes 28 de octubre. El megaoperativo de la Policía contra la banda criminal Comando Vermelho dejó como saldo 64 muertos -entre ellos, cuatro policías- y 81 detenidos con una tensión que fue escalando: los servicios de transporte público se encuentran limitados, la banda narco está bloqueando rutas y lanzaron un duro mensaje: “Vamos a matar a todo el mundo”.

La Policía de Brasil ejecutó cien órdenes de arresto. El megaoperativo se llevó adelante contra la banda criminal Comando Vermelho en los complejos Alemão y Penha, en la zona norte de Río de Janeiro.

Caos en el transporte público de Río de Janeiro

Se habla de la mayor operación policial de su historia contra el grupo criminal Comando Vermelho. Hasta el momento, Según informó el gobernador, el grupo responde bloqueando importantes rutas y con la intención de tomar la ciudad.

De hecho, salió a la luz un video de la facción apuntando contra la Policía y las autoridades brasileñas. “Vamos a matar a todo el mundo”, advirtieron. Además, trascendieron otras imágenes que muestran el caos que se generó en medios de transporte público frente al anuncio de la limitación de servicios.

Despliegue policial en Río de Janeiro

Debido a los múltiples bloqueos, el Centro de Operaciones y Resiliencia de Río (COR) elevó el nivel operacional de la ciudad al nivel 2, de una escala de 5. La Policía Militar ordenó el despliegue de todo el personal en las calles y las actividades administrativas quedaron suspendidas.

Al menos 81 detenidos en Río de Janeiro. Foto: REUTERS

La operación policial y militar movilizó helicópteros, drones, vehículos blindados, unidades de demolición y ambulancias, al tiempo que en la acción participaron agentes de la Coordinadora de Recursos Especiales, delegaciones especializadas, la Policía Militar y el Comando de Operaciones Especiales.