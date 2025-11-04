Adorni le respondió a Mauricio Macri tras su designación como jefe de Gabinete: “Es bastante injusto”

Macri cuestionó la idoneidad de Adorni para la Jefatura de Ministros y éste salió a responderle. Qué dijo. Foto: NA.

El entrante Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a responderle al expresidente Mauricio Macri por sus dichos en los cuales cuestionaba su asignación al cargo por su “inexperiencia” y agregó: “Con ese criterio Milei no podría ser presidente”.

Adorni asumió sus funciones nuevas el próximo lunes y la ceremonia de jura está pautada para las 12 del 5 de noviembre, dejando atrás el rol de vocero presidencial. En este contexto, el presidente del PRO tuvo una reunión con Javier Milei y al salir de ella declaró: “No pudimos ponernos de acuerdo”.

Qué le respondió Adorni a Macri

Adorni afirmó: “Mal que le pese, el Gabinete lo elige el Presidente” y calificó de “injustas” a las declaraciones de Macri, ya que dijo que el tuit “le llamó la atención”, más que sorprenderlo.

En este sentido, Adorni cuestionó la postulación que hizo Mauricio Macri de Horacio Marín como apto para el cargo ya que ahora es presidente de YPF y “lo pone en una situación incómoda” por tener proyectos a largo plazo en esa empresa. “Me llamó anoche consternado por la situación en la que se vio envuelta”, agregó.

Cuáles fueron los dichos de Macri

En un tuit posterior a la reunión que mantuvo con Javier Milei, Mauricio Macri realizó varios comentarios sobre la gestión del Presidente de cara a la segunda etapa de la gestión post elecciones legislativas.

El expresidente utilizó sus redes sociales para exponer que no pudieron ponerse de acuerdo con Javier Milei en el fugaz encuentro que mantuvieron en la Quinta de Olivos. Cuestionó al líder de La Libertad Avanza en medio de las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán y dijo que se ve “obligado a hacer su aporte y a expresar sus preocupaciones porque los une el futuro del país”.

Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa.”, consideró sobre el ahora exjefe de Gabinete.