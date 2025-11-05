Javier Milei viaja a Estados Unidos después de la jura de Adorni: la agenda del presidente

Milei participará del America Business Forum y compartirá evento con Donald Trump y Lionel Messi.

Viaje de Milei a los Estados Unidos. Reuters

Javier Milei viajará este miércoles 5 de noviembre a Estados Unidos con una intensa agenda. El presidente estará en el evento America Business Forum, donde estarán Lionel Messi y Donald Trump y hasta una entrevista con Fox News, entre otras apariciones públicas.

El líder de La Libertad Avanza partirá a las 15 en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Miami, donde arribará a las 2.20 de la madrugada del jueves 6. Antes de viajar, la primera actividad que le espera al Presidente en el Salón Blanco de la Casa Rosada es la jura del nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien reemplazará a Guillermo Francos tras haber presentado su renuncia al igual que Lisandro Catalán al ministerio del Interior y Cecilia Loccisano como viceministra de Salud.

La agenda de Milei en Estados Unidos

El jueves comenzará el America Business Forum que incluirá a figuras públicas tales como Lionel Messi y Will Smith, así como también políticos: Corina Machado, ganadora del Premio Nóbel de La Paz, y Donald Trump.

Algunos de los participantes del America Business Forum. Foto: Instagram @americabusiness

El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

En el mismo orden, el conductor será quien lidere el panel que le corresponde a Milei el jueves, ya que en lugar de hacer su clásica presentación frente a un atril, lo hará en forma de entrevista.

Tras su presentación, el presidente viajará a Nueva York para visitar la tumba del Rebe de Lubavitch y agradecerle por el triunfo que La Libertad Avanza consiguió en las últimas elecciones legislativas.

El Presidente viajará a Nueva York para visitar la tumba del Rebe de Lubavitch y agradecerle por el triunfo en las Legislativas

En última instancia, Milei se reunirá con grandes empresarios inversores en Argentina este viernes antes de partir a una escala en Bolivia para reunirse con el nuevo presidente Rodrigo Paz.

¿Milei se va a reunir con Trump?

La reunión entre Donald Trump y el primer mandatario de la República Argentina está prácticamente descartada por cuestiones de agenda. Se espera que puedan encontrarse de manera informal tras bambalinas del American Business Forum, pero se descartó una reunión oficial.

La reunión entre Donald Trump y el primer mandatario de la República Argentina no se descarta pero parece imposible por cuestiones de agenda aunque puede darse en la informalidad Foto: NA

Cuando Milei diserte este jueves, Trump ya no estará en el lugar, pero el periodista que lo entrevistará es un gran amigo del primer mandatario estadounidense con quien suele jugar al golf en Mar -a- Lago.

La reunión de Milei con el presidente entrante de Bolivia

Milei hará una última escala antes de volver a Buenos Aires en La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del entrante presidente local, Rodrigo Paz Pereira, dirigente del Partido Demócrata Cristiano.

La reunión de Milei con el Presidente entrante de Bolivia, Rodrigo Paz. Foto: REUTERS

Tras dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS), el referente de derecha se impuso el fin de semana pasado en las elecciones del país vecino con más del 54% de los votos.

Está confirmada además la presencia de dirigentes afines a los ideales de Milei tales como el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y otras 43 delegaciones.