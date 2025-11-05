La inesperada definición desde Casa Rosada tras la crítica de Macri: “Tiene 3 diputados, que se ubique”

Mauricio Macri cuestionó a Milei tras la fallida reunión en Olivos y desde el Gobierno realizaron una particular definición sobre el expresidente.

Mauricio Macri viene de estar en el centro de la escena de la política tras la reunión con Javier Milei en Olivos, donde reveló que no se pusieron de acuerdo y realizó una fuerte crítica al presidente. Luego de haber vuelto a cuestionar al líder de La Libertad Avanza en el Foro ABECEB, un funcionario importante lanzó una inesperada definición desde Casa Rosada sobre el presidente del PRO.

“Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, publicó Macri en sus redes el pasado sábado 1° de noviembre.

"El PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina un partido que no era Gobierno. Apoyó a este Gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil“, dijo también el expresidente argentino entre 2015 y 2019.

Crítica de Macri a Milei: la definición de un funcionario de Casa Rosada sobre el expresidente

En este contexto, un funcionario del gobierno de Milei le sintetizó a Infobae lo que piensa de Mauricio Macri. "Tiene 3 diputados y el 80% de la imagen negativa, que se ubique“, lanzó.

“Un día te tira una bomba y al otro te halaga. Ahora transitamos el primer momento”, añadió refiriéndose a la fuerte crítica de Macri por la reunión fallida en Olivos y en paralelo, el hecho de que haya celebrado la designación de Santilli como nuevo ministro del Interior.

“Macri actuó en caliente. Fue un error proponer un reemplazo. Encima fue contradictorio porque pidió que Francos no se fuera, pero ya tenía un nombre para reemplazarlo. Todo desprolijo”, sumaron a Infobae desde Casa Rosada.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

En última instancia, la definición fue aún más contundente y señalaron: "Macri no nos importa“. Cabe resaltar que la relación con Milei fluctuó a lo largo de estos años de mandato, ya que mostró su apoyo en varias oportunidades, pero lo cuestionó fuertemente en otras.