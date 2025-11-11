Las impactantes características de los 48 camiones Mercedes-Benz Unimog U4000: se sumarán a la flota del Ejército Argentino

Ya ingresaron al país camiones todoterreno, reconocidos mundialmente por su versatilidad y capacidad de adaptación.

El impactante camión Unimog U4000 que se incorpora al Ejército Argentino. Foto: Mercedes-Benz

Con el objetivo de fortalecer la movilidad y capacidad logística del Ejército Argentino, la fuerza incorporó 48 camiones Unimog U4000 provistos por Mercedes-Benz Camiones y Buses.

La entrega representa una actualización clave de la flota militar existente, poniendo el foco en mantener la versatilidad, robustez y eficacia que permite el Unimog para desarrollar tareas específicas en entornos complejos.

El Unimog U4000 es un vehículo todoterreno reconocido internacionalmente por su capacidad de adaptación a condiciones adversas. Entre sus especificaciones técnicas principales destacan una tracción integral 4x4, motor de 4.8 litros y 222 CV de potencia, caja manual de 8 velocidades con reductora, 8 marchas hacia adelante y 6 marchas de retroceso, ruedas de 335/80 R20, y una capacidad de vadeo de hasta 1,20 metros.

El vehículo pesa 6.870 kilos y es capaz de cargar 2.630 kg. Por sus dimensiones y especificación técnica, es apto para una gama de aplicaciones que incluye transporte de personal, apoyo logístico, asistencia en campañas sanitarias y operaciones especiales.

De este modo, la incorporación de los 48 camiones responde a la necesidad de modernizar su parque automotor, utilizando unidades que se adapten a las exigencias geográficas y operativas del territorio nacional.

El vehículo, caracterizado por su fiabilidad en todo tipo de terrenos, se suma a las capacidades del ejército para afrontar tareas en zonas rurales, operativos militares, apoyo en emergencias y asistencia a la sociedad civil.

La historia une a los camiones Unimog con la República Argentina

El Unimog nació en 1945 en Alemania, como un diseño del ingeniero Albert Friedrich, empleado de Daimler-Benz, quien tenía el objetivo de crear un vehículo que tuviera la suficiente versatilidad para contribuir a la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial. Unimog significa “Universal-Motor-Gerät”, lo que equivale a “dispositivo motorizado universal”.

Casi 20 años después, el primer país fuera de Alemania en fabrica el Unimog fue Argentina, en su planta de Virrey del Pino. La producción comenzó en 1968, estuvo basada en los modelos Unimog NMO 416 y 412 y se fabricaron 6.000 unidades para uso militar. La producción finalizó en los primeros años de la década del 80.

