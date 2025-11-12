Santilli le respondió a Kicillof tras el pedido urgente de reunión: “Tomo nota”

Diego Santilli utilizó sus redes sociales para responder a la solicitud de reunión por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El ministro del Interior del gobierno de Milei le respondió a Kicillof. Foto: NA

Diego Santilli le respondió a Axel Kicillof y Carlos Bianco en sus redes sociales. El gobierno bonaerense había solicitado reunirse con el ministro del Interior de la Nación para reclamar la deuda de Nación con Provincia.

El actual funcionario del gobierno de Milei, quien juró como ministro del Interior este martes 11 de noviembre, se limitó a responder el pedido de reunión que realizó Kicillof.

“¡Dale Carli, gracias! Tomo nota", escribió Santilli en su cuenta de Twitter, acompañado del emoji de un pulgar levantado. Para muchas personas, el diminutivo, la breve respuesta y el hecho de haberlo expuesto en redes sociales se trató de una chicana implícita por parte del ministro del Interior.

El pedido de Kicillof fue para “reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas”.

Bianco dijo que “estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”.

Si bien Santilli viene manteniendo citas con gobernadores aliados, no está previsto que haya un encuentro formal con representantes de la administración de Axel Kicillof. En los próximos días, se reunirá con el entrerriano Rogelio Frigerio y el jueves 13 con el salteño Gustavo Sáenz.

Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior de la Nación

Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior de la Nación tras la renuncia presentada por Lisandro Catalán. Luego de la victoria en las elecciones legislativas que lo ubicó como diputado nacional por La Libertad Avanza, el contador público renunció a su banca y ahora será parte del Gabinete del gobierno de Javier Milei.

El breve acto con la firma del juramento contó con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, gente perteneciente al entorno de Diego Santilli e invitados especiales en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Por su parte, Manuel Adorni, exvocero presidencial, realizó el juramento como nuevo jefe de Gabinete el pasado miércoles 5 de noviembre.