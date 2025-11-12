Kicillof pidió reunirse con Santilli por la deuda de Nación a la provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense solicitó formalmente una reunión con el nuevo ministro del Interior de la Nación. Los temas que planea debatir Kicillof con fuerte prioridad en la deuda de Nación a Provincia

El gobernador pidió reunirse para discutir los fondos de Nación a Provincia. Foto: Noticias Argentinas

Axel Kicillof realizó una solicitud formal al Ministerio del Interior a cargo de Diego Santilli, quien asumió hace pocos días en lugar de Lisandro Catalán. El gobernador bonaerense pidió reunirse con el funcionario, entre otros temas, para reclamar la deuda de Nación a Provincia.

La solicitud de Kicillof fue formalizada por el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien señaló que en el encuentro pretende hablar sobre las 1000 obras que el Gobierno nacional, en su criterio, abandonó y que debería “retomar”.

“En el día de hoy solicité formalmente una reunión al ministro Diego Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires”, informó el funcionario bonaerense en sus redes sociales.

Axel Kicillof y Carlos Bianco, NA

A la publicación adjuntó la imagen de la solicitud de audiencia presentada ante el titular del Ministerio del Interior, donde remarcó que la reunión será con el fin de tratar “temas vinculados a las deudas pendientes del Estado con la provincia de Buenos Aires” y sobre “la situación de las obras que permanecen paralizadas” en el territorio.

“Estos asuntos resultan centrarles para el desarrollo y el bienestar de las y los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”, concluyó Bianco en el documento.