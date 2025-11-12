Macri se reúne con la cúpula del PRO: la discusión estará en su vínculo con Milei y La Libertad Avanza

El expresidente y actual titular del PRO mostró su apoyo a Milei en varias oportunidades y será unos de los temas de debate en la reunión.

Mauricio Macri define con el PRO si apoyará la eliminación de las PASO que propone Milei. Foto: Archivo.

Mauricio Macri se encuentra reunido con su cúpula del PRO desde las 10 de la mañana del miércoles 21 de noviembre. Entre otros temas, el expresidente discutirá el vínculo con Javier Milei y La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que selló una alianza electoral en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

La reunión se lleva adelante en la sede porteña del espacio que fundó Macri y lo catapultó a la Presidencia de la Nación en 2015 tras haber sido jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El exmandatario le dio su apoyo a Milei no solo para ganar las elecciones en 2023, sino también en el peor momento del libertario que se dio días antes de los comicios legislativos del mes pasado, atravesado fundamentalmente por la polémica de Espert con “Fred” Machado, el empresario asociado al narcotráfico y lavado de dinero.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

El acercamiento entre ambos fue luego de meses de un vínculo frío y distante, senda que se habría retomado. Esto se debe a que a Macri no le gustó la salida de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. No obstante, tras el anuncio de Diego Santilli como ministro del Interior, Macri emitió un nuevo mensaje celebratorio, al tratarse de un dirigente del PRO.

Macri y su cúpula también hablarán en torno a la considerable baja de diputados y senadores en el Congreso tras las elecciones legislativas. Incluso, varios pertenecientes al PRO se pasaron hacia La Libertad Avanza. En el encuentro, está convocado el Consejo Nacional y participarán los 24 presidentes del partido de cada distrito, además de los principales legisladores y dirigentes del espacio.

La inesperada definición desde Casa Rosada tras la crítica de Macri: “Tiene 3 diputados, que se ubique”

Mauricio Macri viene de estar en el centro de la escena de la política tras la reunión con Javier Milei en Olivos, donde reveló que no se pusieron de acuerdo y realizó una fuerte crítica al presidente. Luego de haber vuelto a cuestionar al líder de La Libertad Avanza en el Foro ABECEB, un funcionario importante lanzó una inesperada definición desde Casa Rosada sobre el presidente del PRO.

En este contexto, un funcionario del gobierno de Milei le sintetizó a Infobae lo que piensa de Mauricio Macri. "Tiene 3 diputados y el 80% de la imagen negativa, que se ubique“, lanzó.

Mauricio Macri. Foto: NA

“Un día te tira una bomba y al otro te halaga. Ahora transitamos el primer momento”, añadió refiriéndose a la fuerte crítica de Macri por la reunión fallida en Olivos y en paralelo, el hecho de que haya celebrado la designación de Santilli como nuevo ministro del Interior.

“Macri actuó en caliente. Fue un error proponer un reemplazo. Encima fue contradictorio porque pidió que Francos no se fuera, pero ya tenía un nombre para reemplazarlo. Todo desprolijo”, sumaron a Infobae desde Casa Rosada.