Llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo y otros exfuncionarios por las coimas en Discapacidad

Así lo determinó el fiscal federal Franco Picardi tras varios meses de investigación.

Diego Spagnuolo. Foto: X @andiscapacidad

Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue llamado a indagatoria en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en esa dependencia.

“Frente a ese cuadro fáctico, construido en función de los elementos probatorios recopilados por la fiscalía a cargo de la investigación, considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria”, indicó el fiscal federal Franco Picardi.

Diego Spagnuolo. Foto: Prensa

También fueron convocados a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

El fiscal indicó que la ANDIS “se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”.

En tanto, la Justicia investiga el pago de sobornos a funcionarios públicos. Todos los ilícitos son en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable.

Diego Spagnuolo. Foto: X @dspagnuolo_ok

La defensa de Spagnuolo dice que los audios no son reales

Mediante un escrito, el abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, aseguró que los audios en los que su cliente habla de las coimas no eran reales y que podrían estar hechos con inteligencia artificial.

En esa línea, una de las primeras acciones que pedirá la defensa del exfuncionario será solicitar las grabaciones para analizarlas.

Spagnuolo sostiene que no es su voz la de los fragmentos difundidos por el canal de streaming Carnaval y niega haber mantenido la charla en la que se habla un supuesto esquema de retornos del 3% en compras de medicamentos.