Martín Menem proyectó la reelección de Milei en 2027: “Ahora empieza una etapa nueva”

El presidente de la Cámara de Diputados estuvo en Corrientes junto a Karina Milei y diputados nacionales de La Libertad Avanza.

Martín Menem en la Cámara de Diputados. Foto: NA.

Martín Menem habló del momento del Gobierno y proyectó la reelección de Javier Milei en 2027. El presidente de la Cámara de Diputados estuvo en Corrientes, acompañado de Karina Milei y diputados nacionales de La Libertad Avanza, como Lisandro Almirón y Virginia Gallardo.

“Corrientes es la primera provincia en esta recorrida, agradeciendo el esfuerzo de todos. Ahora empieza una etapa nueva: visitar cada distrito y prepararnos para que el presidente Javier Milei sea reelecto en 2027”, dijo Menem.

Karina Milei y Martín Menem tras las elecciones legislativas. Foto: Captura

Por su parte, Karina Milei expresó: “Lo primero que quiero hacer es agradecer a cada argentino que puso trabajo, tiempo y sacrificio. Siempre dije que solos no podíamos. Y este resultado, que sorprendió a muchos, a nosotros nos confirmó que el esfuerzo valió la pena”.

Además, recordó que previo a la elección había anticipado a su hermano lo que iba a ocurrir: “Yo le dije el sábado ‘vamos a pintar el país de violeta’. Tenía mucha fe en lo que veníamos construyendo. Se dio”.

Patricia Bullrich dijo que Villarruel “se mostró muy colaborativa”: cuándo asume como senadora de la Nación

Patricia Bullrich llegó al Senado en horas del mediodía del viernes 14 de noviembre y se reunió con Victoria Villarruel, presidenta de la Cámara. En medio de tensiones internas que atravesaron durante este último tiempo, la ministra de Seguridad dijo que “se mostró muy colaborativa”.

Con el objetivo de acordar la tarea parlamentaria en el próximo periodo legislativo, Bullrich visitó el despacho de Villarruel en el Senado. Las sesiones extraordinarias se pondrán en marcha desde el 10 de diciembre y deberán conformarse las nuevas comisiones de Presupuesto, de Trabajo y Previsión y de Legislación Penal para debatir los proyectos que impulsará el Gobierno.

Dejará el cargo de ministra de Seguridad para ocupar una banca en el Senado. Foto: Noticias Argentinas

Bullrich dejará el cargo de ministra de Seguridad para ser senadora de la Nación: eso se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre, en medio de la reconfiguración en el Congreso tras las elecciones legislativas.