Mauricio Macri reconoció a González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela y exigió a Maduro “el cese inmediato de la represión”

El expresidente argentino utilizó sus redes sociales y se unió a los exjefes de Estado, miembros del Grupo Idea, que también se expresaron de manera unánime en favor de la “transición democrática” de Venezuela.

Mauricio Macri. Foto: NA/ Daniel Vides

Mauricio Macri reconoció a Edmundo González Urrutia como “presidente legítimo” de Venezuela y a María Corina Machado como su vice. El líder del PRO lo hizo a través de sus redes sociales oficiales y se unió a los exjefes de Estado, miembros del Grupo Idea.

“Los 31 exjefes de Estado del Grupo Idea reconocemos a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de los venezolanos y a María Corina Machado como vicepresidenta y líder de la transición democrática”, introdujo Macri.

“Ratificamos nuestro compromiso con la libertad, la justicia y la reconstrucción democrática de Venezuela y exigimos al régimen que ha secuestrado al Estado el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos”, sentenció.

Donald Trump reafirmó que está dispuesto a hablar con Nicolás Maduro: “No descarto nada”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en Venezuela, mientras que reafirmó estar dispuesto a hablar con Nicolás Maduro.

“No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, dijo Trump en un evento celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca

Donald Trump y Nicolás Maduro

“Probablemente hablaré con él, yo hablo con mucha gente”, aseguró al ser preguntado sobre la posibilidad de entablar conversaciones con Maduro antes de realizar un ataque militar. Las declaraciones de Trump llegan en un momento en que Washington redobló su despliegue en el Caribe, al cual el Pentágono denominó como “Operación Lanza del Sur”.

Trump ya aseguró el domingo que “podría haber discusiones” con el gobernante venezolano, “porque Venezuela quiere hablar”, mientras que el viernes aseguró haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin desvelar más detalles. Mientras tanto, el Departamento de Estado de EEUU anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno afirma que es “un invento”.