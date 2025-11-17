Donald Trump afirmó que podría mantener conversaciones con Nicolás Maduro: “Venezuela quiere hablar”

Las declaraciones del presidente de EEUU se producen horas después de la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, como parte del despliegue militar ordenado en la región.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

En medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, Donald Trump aseguró domingo que “podría haber discusiones” con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “porque Venezuela quiere hablar”.

“Podríamos tener discusiones con Maduro, y veremos cómo resulta eso. Ellos quisieran hablar”, declaró el mandatario a la prensa desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

El presidente estadounidense no precisó la fecha de las conversaciones ni quién se encargaría de ellas, además de insistir en que es Venezuela quien “quiere hablar”, aunque él no sabe de qué se trata. “Yo hablo con cualquiera, veremos qué pasa”, señaló.

El anuncio de las discusiones con Maduro ocurre tras reportes de la prensa estadounidense sobre presuntas negociaciones que el Gobierno venezolano habría buscado con la Administración Trump.

El Miami Herald reportó que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, le propuso a EEUU encabezar un gobierno de transición sin Maduro, mientras que The New York Times señaló que Caracas ofreció a Washington abrir a las compañías estadounidense su petróleo y oro, y redirigir de China a Norteamérica sus exportaciones del combustible.

Sus declaraciones también se producen horas después de la llegada al Caribe, este domingo, del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, como parte del despliegue militar que ha ordenado en la región.

Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

Trump habló apenas momentos después del anuncio del Departamento de Estado de EEUU sobre designar a partir del 24 de noviembre como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno afirma que es “un invento”.

Nicolás Maduro muestra las rutas de narcotráfico en la región. Foto: REUTERS

El líder republicano reconoció -cuestionado por la prensa- que esta designación “permite” que Washington ataque los activos de Maduro o infraestructura dentro de Venezuela, pero matizó que él no ha dicho que lo hará.

“Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que vamos a hacer eso, y podríamos discutir (con Venezuela)”, aseguró.

Además, Estados Unidos anunció este domingo la destrucción de otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico, donde mató a tres hombres a bordo a los que acusó de “narcoterroristas”, con lo que suman 21 bombardeos similares y más de 80 muertos desde septiembre.

El mandatario estadounidense, quien defendió estos ataques, prometió que mantendría al Congreso “involucrado” en discusiones sobre próximos pasos en Venezuela.