Declaró Spagnuolo en Comodoro Py: defendió su inocencia en la Causa ANDIS y dijo que “no tenía nada que ver con los cargos”

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se presentó en los Tribunales de Comodoro Py en el marco de las presuntas coimas en el área.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue citado a declarar. Foto: Noticias Argentinas

Diego Spagnuolo se presentó en los Tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El extitular del área aseguró que “no tenía nada que ver con los cargos”.

La cita se dio pasadas las 13 del miércoles 19 de noviembre y anticipó que iba a “revisar la causa en profundidad” cuando tuviera acceso a toda la prueba del expediente. Así lo indicó al salir de Tribunales Mauricio D’Alessandro, abogado de Spagnuolo.

El extitular de ANDIS defendió su inocencia. Foto: Noticias Argentinas

“Spagnuolo dijo además que va a declarar nuevamente cuando tenga todo leído”, añadió el letrado. La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para personas con discapacidad, lo que derivó en su salida del cargo.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tienen cobertura médica.

Coimas en Discapacidad: chats y un video de la casa de Miguel Calvete complican aún más a Diego Spagnuolo

La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevas pruebas que complican aún más al exdirector Diego Spagnuolo. El último informe detalla que la causa se centra en un grupo de WhatsApp creado el 15 de febrero de 2022 por Daniel María Garbellini, la “mano derecha” de Spagnuolo.

En ese chat participaban Pablo Atchabahian (cuya detención fue ordenada el viernes), Patricio Rama (Pato Country) y Mariano Caballi, ambos vinculados al empresario Miguel Ángel Calvete.

Las imágenes de Diego Spagnuolo ingresando a la casa de Miguel Calvete. Foto: NA.

Los chats revelan que, una vez que Spagnuolo y Garbellini asumieron en ANDIS, Atchabahian (quien había trabajado en la agencia en 2018) le daba órdenes a Garbellini sobre “a quiénes pagar y a quiénes no”, a qué personal despedir e incluso cómo incorporar empresas al sistema de pagos SIIPFIS.