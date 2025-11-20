La Plata cumple 143 años y lo celebra con un gran festival

El Instituto Cultural organiza La Semana de la Música que comenzó el domingo y se extenderá hasta el 22 de noviembre. Estuvieron presentes el gobernador Axel Kicillof y el intendente, Julio Alak.

Kicillof y Alak hablando con Canal 26 Foto: captura

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó los festejos por el 143° aniversario de la ciudad de La Plata en el Hipódromo local, donde destacó la recuperación del predio y lanzó críticas a las políticas de ajuste de gestiones anteriores. Junto con él estuvo el intendente, Julio Alak quienes dialogaron con Canal 26.

Kicillof celebró la convocatoria de “17 mil personas” en el Gran Premio Dardo Rocha. “Cuando llegamos esto era una ruina un monumento al abandono, un monumento a la desidia y eso tiene que ver con esas políticas de ajuste de lo público, de retiro del Estado”, sentenció.

“Hoy puedo decir que el premio también es para el Hipódromo”, afirmó, destacando que la actividad hípica es “una actividad productiva” que involucra a muchas familias.

Semana de la Música

En el marco del aniversario, el evento tiene lugar desde el sábado 15 al 22 de noviembre, con diversos espectáculos gratuitos para todos los gustos, tanto en plazas, como teatros y espacios culturales.

Festejos durante la semana por el aniversario de la ciudad Foto: captura

A lo largo de las ocho jornadas, hay presentaciones en vivo de rock, jazz, tango, folclore, boleto, canto coral y música sinfónica, por lo que habrá oferta para todos los gustos.

Algunos de los lugares que tienen actividades son la Catedral, el Hipódromo, la plaza Islas Malvinas, el Teatro Argentino y la Plaza Moreno.

El cierre estará a cargo Raúl Lavié, que realizará un show el Día de la Música, el sábado 22 de noviembre, en el Pasaje Dardo Rocha junto al Sindicato Argentino de Boleros.