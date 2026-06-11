Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Números de la suerte de hoy jueves 11 de junio de 2026

A lo largo de la jornada aparecen instantes en los que un guiño simbólico puede marcar la diferencia. Para quienes se interesan por la astrología y la numerología, conocer los números vinculados a cada signo puede resultar una referencia valiosa para este jueves.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En distintos momentos del día, muchas personas buscan referencias simbólicas para orientar decisiones o interpretar estados personales. En ese marco, la numerología ofrece herramientas para leer la energía de los números de la suerte, especialmente en fechas puntuales como este jueves 11 de junio de 2026.

Números de la suerte
Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números de la suerte de cada signo para este jueves 11 de junio de 2026

  • Aries 21 mar - 19 abr

Números: 8, 17, 29

Tu impulso está alto hoy. El 8 te ayuda a concretar lo que arranques.

  • Tauro 20 abr - 20 may

Números: 4, 22, 36

Contenido Recomendado

Números de la suerte de hoy martes 9 de junio de 2026

Números de la suerte de hoy martes 9 de junio de 2026

Números de la suerte de hoy lunes 8 de junio de 2026

Números de la suerte de hoy lunes 8 de junio de 2026

Día para decisiones de plata y cosas prácticas. El 4 te da estabilidad.

  • Géminis 21 may - 20 jun

Números: 5, 14, 33

Tu curiosidad paga. El 5 es tu número, aprovechá para hablar y conectar.

  • Cáncer 21 jun - 22 jul

Números: 2, 11, 26

Intuición fuerte. Si algo te hace ruido, hacé caso. El 11 refuerza eso.

  • Leo 23 jul - 22 ago

Números: 1, 19, 40

Momento de brillar y tomar la iniciativa. El 1 abre puertas.

  • Virgo 23 ago - 22 sep

Números: 6, 15, 28

Orden y detalle te van a dar ventaja. El 6 te cuida en temas de salud y trabajo.

  • Libra 23 sep - 22 oct

Números: 9, 18, 34

Equilibrio y acuerdos salen mejor hoy. El 9 cierra tratos pendientes.

  • Escorpio 23 oct - 21 nov

Números: 3, 13, 45

Profundizá en lo que importa. El 3 te da suerte en conversaciones clave.

  • Sagitario 22 nov - 21 dic

Números: 7, 21, 50

Viajá, estudiá, arriesgate un poco. El 7 es el clásico de la suerte sagitariana.

  • Capricornio 22 dic - 19 ene

Números: 10, 24, 38

Trabajo y reputación se mueven. El 10 te pide que vayas al grano.

  • Acuario 20 ene - 18 feb

Números: 12, 25, 41

Ideas locas que funcionan. El 12 te ayuda con proyectos en grupo.

  • Piscis 19 feb - 20 mar

Números: 16, 27, 39

Sensibilidad alta = buena lectura de la gente. El 16 te cuida en lo emocional.

Números de la suerte
Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Numerología: qué revelan los números y cómo obtenerlos

La numerología es una disciplina simbólica que estudia el significado espiritual y energético de los números y cómo estos se relacionan con la vida, la personalidad y los ciclos de las personas.

Parte de la idea de que todo en el universo vibra y que los números representan esas vibraciones.

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Uno de los métodos más conocidos parte de la fecha de nacimiento. Se suman todos los números hasta alcanzar una cifra final. Cuando el resultado es 11, 22 o 33, se conserva tal cual por su valor especial, ya que son los llamados “números maestros”.

El nombre propio también puede convertirse en un número. Para eso se asigna un valor a cada letra mediante una tabla tradicional. La suma total se reduce hasta obtener una cifra única.

Tabla pitagórica de letras y números:

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Primero se toma el nombre completo, por ejemplo María López, y se convierte cada letra en un número:

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

NúmerosSuerteAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Por decisión unánime, suspendieron y enviaron a juicio político a un juez federal de Rosario acusado de pedir una coima

Daniel Scioli participó de la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti ingresaron al Régimen Simplificado de Ganancias mientras se investiga su patrimonio

Economía

Otra agencia de calificación de Estados Unidos mejoró la nota de deuda de la Argentina y Caputo lo celebró

Otra agencia de calificación de Estados Unidos mejoró la nota de deuda de la Argentina y Caputo lo celebró

Excelente noticia de ANSES para monotributistas:cuánto cobran por hijo tras aumento confirmado en asignaciones familiares

Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Se vendió el shopping Los Gallegos de Mar del Plata:IRSA lo compró y podría sumar marcas internacionales

Internacionales

Fotos y videos:un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

Fotos y videos: un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

Tras la ofensiva de EE.UU., Irán cerró “por completo” el estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a todo buque que intente cruzar

“Respuesta a agresiones”:Estados Unidos lanzó un feroz ataque contra múltiples objetivos en Irán

Hallazgo impactante:descubren un cementerio de ballenas con restos de casi 6 millones de años de antigüedad