Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Tras la ofensiva de EE.UU., Irán cerró “por completo” el estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a todo buque que intente cruzar

Lo expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado. El acuerdo por el alto el fuego, cada vez más lejano.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Irán mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz y amenaza la seguridad de otros países.
Irán mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz y amenaza la seguridad de otros países. Foto: Grok.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz “por completo” a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este punto clave para el comercio global de crudo.

El anuncio llega después de una nueva ola de ataques lanzados por Estados Unidos contra varios puntos de Irán como represalia al ataque iraní contra un helicóptero estadounidense el pasado lunes.

“El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales”, expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El comando del Ejército iraní agregó que cualquier barco que busque cruzar el estrecho se convertirá en “un objetivo”. De hecho, la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, también recogido por Tasnim, donde aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar Ormuz.

Contenido Recomendado

“Respuesta a agresiones”:Estados Unidos lanzó un feroz ataque contra múltiples objetivos en Irán

“Respuesta a agresiones”: Estados Unidos lanzó un feroz ataque contra múltiples objetivos en Irán

Donald Trump aseguró que logró sacar “en secreto” del estrecho de Ormuz unos 100 millones de barriles de petróleo

Donald Trump aseguró que logró sacar “en secreto” del estrecho de Ormuz unos 100 millones de barriles de petróleo

El Cuartel General también tachó de falso un supuesto operativo “secretodado a conocer por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para apoyar el tránsito de petroleros a través de Ormuz.

“Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto”, aseguró el republicano en su cuenta de Truth Social.

El presidente estadounidense ya había advertido el miércoles que atacaría con “dureza” a Irán, un aviso reiterado posteriormente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pese a que el fin de semana anterior la Casa Blanca había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra.

Pete Hegseth anticipó el ataque de Estados Unidos sobre Irán. Video: EFE

Las últimas horas fueron escenario de ataques cruzados, con nuevos bombardeos de EE.UU. contra Irán y la respuesta de Teherán sobre bases estadounidenses en países de la región.

IránEstados UnidosMedio Oriente
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. “Respuesta a agresiones”:Estados Unidos lanzó un feroz ataque contra múltiples objetivos en Irán

    “Respuesta a agresiones”: Estados Unidos lanzó un feroz ataque contra múltiples objetivos en Irán

  2. El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia:cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

    El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia: cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

  3. Fotos y videos:un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

    Fotos y videos: un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

  4. Puente de la Bioceánica:la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

    Puente de la Bioceánica: la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

  5. El único país de Sudamérica que no tiene trenes:es vecino de Argentina y se conectan mediante un llamativo cruce fronterizo

    El único país de Sudamérica que no tiene trenes: es vecino de Argentina y se conectan mediante un llamativo cruce fronterizo
Lo último
También podría interesarte
Política

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Por decisión unánime, suspendieron y enviaron a juicio político a un juez federal de Rosario acusado de pedir una coima

Daniel Scioli participó de la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti ingresaron al Régimen Simplificado de Ganancias mientras se investiga su patrimonio

Economía

Otra agencia de calificación de Estados Unidos mejoró la nota de deuda de la Argentina y Caputo lo celebró

Otra agencia de calificación de Estados Unidos mejoró la nota de deuda de la Argentina y Caputo lo celebró

Excelente noticia de ANSES para monotributistas:cuánto cobran por hijo tras aumento confirmado en asignaciones familiares

Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Se vendió el shopping Los Gallegos de Mar del Plata:IRSA lo compró y podría sumar marcas internacionales

Internacionales

Fotos y videos:un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

Fotos y videos: un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

Tras la ofensiva de EE.UU., Irán cerró “por completo” el estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a todo buque que intente cruzar

“Respuesta a agresiones”:Estados Unidos lanzó un feroz ataque contra múltiples objetivos en Irán

Hallazgo impactante:descubren un cementerio de ballenas con restos de casi 6 millones de años de antigüedad