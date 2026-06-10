Se vendió el shopping Los Gallegos de Mar del Plata: IRSA lo compró y podría sumar marcas internacionales

Shopping Los Gallegos. Foto: Shopping Los Gallegos.

El histórico shopping Los Gallegos de Mar del Plata cambió de dueño. Ahora, el grupo IRSA, el mayor operador de centros comerciales de la Argentina y propietario de algunos de los principales shoppings del país, adquirió el emblemático paseo comercial ubicado en pleno centro marplatense por un total de USD 13,5 millones.

Esta operación fue informada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y representará un nuevo paso en la estrategia de expansión que la compañía liderada por Eduardo Elsztain viene desarrollando en distintos puntos del país. Además, una de las principales posibilidades es que, al comprar el shopping, podría incorporar marcas internacionales al centro de la ciudad.

El shopping Los Gallegos en Mar del Plata. Foto: Tripadvisor.

Según informó IRSA, la adquisición del centro comercial se realizó mediante la compra del 100% de las sociedades propietarias del inmueble. Al cierre de la operación, la empresa desembolsó USD 12,5 millones, mientras que USD 1 millón quedó retenido como garantía. Con esta incorporación, el grupo se amplía y alcanza un total de 18 shoppings en su cartera, de los cuales 16 se encuentran actualmente en funcionamiento.

Entre los centros comerciales más destacados de IRSA que se encuentran activos se destacan el Alto Palermo, Abasto Shopping, Paseo Alcorta y DOT Baires Shopping.

El shopping Los Gallegos en Mar del Plata. Foto: Tripadvisor.

Cómo es el shopping Los Gallegos, el más famoso de Mar del Plata

El centro comercial cuenta con una superficie locativa de aproximadamente 10.500 metros cuadrados distribuidos en 49 locales comerciales, 14 stands, dos salas de cine, una tienda departamental y 115 espacios de estacionamiento. Se encuentra en el corazón de Mar del Plata y recibe cerca de ocho millones de visitantes por año y durante la temporada alta alcanza picos de hasta 900.000 personas por mes.

Las negociaciones entre las partes se extendieron durante al menos seis meses. Desde comienzos de 2026 circulaban versiones sobre conversaciones avanzadas para concretar la operación, aunque recién ahora se oficializó el acuerdo. IRSA aseguró que buscará preservar la identidad histórica y arquitectónica del tradicional paseo comercial, uno de los más reconocidos de la ciudad.

Local de Victoria's Secret llegaría a Mar del Plata.

Shopping Los Gallegos: qué marcas internacionales llegarían a Mar del Plata

En una primera instancia, la estrategia de la empresara estaría enfocada en fortalecer la oferta comercial con la incorporación de marchas nacionales, pero se espera la confirmación de firmas extranjeras como Victoria’s Secret, Decathlon, Miniso, Mango y H&M.

Además, antes de fin de año está prevista la apertura del primer local de Dolce & Gabbana en Argentina, mientras que Armani Exchange también prepara su desembarco en el país.