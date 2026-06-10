Excelente noticia de ANSES para monotributistas: cuánto cobran por hijo tras aumento confirmado en asignaciones familiares

Aumentos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares de ANSES para monotributistas. Foto: ANSES

Después de la actualización de montos del ARCA, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) va a implementar nuevos valores contemplados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y alcanzará así de forma directa a los pequeños contribuyentes del régimen simplificado y del Monotributo Social.

El esquema provisional de la entidad va a procesar las liquidaciones teniendo en cuenta categorías impositivas declaradas ante la AFIP. Se confirmó además que este aumento en las asignaciones familiares tiene la idea de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores independientes frente al costo de vida actual.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) va a implementar nuevos valores contemplados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y alcanzará así de forma directa a los pequeños contribuyentes del régimen simplificado y del Monotributo Social. Foto: ANSES

¿De cuánto es el SUAF para los monotributistas?

El organismo previsional fijó el monto base por hijo para las categorías A, B y C del régimen simplificado y para el Monotributo Social en $72.487,93 brutos. La acreditación de este valor se dará de manera directa en las cuentas bancarias de los titulares y se unificará así por un tiempo con las jornadas del calendario formal de cobros del sistema de la seguridad social.

Categoría A: $72.474

Categoría B: $48.888

Categoría C: $29.570

Categoría D: $15.257

Categoría E: $15.257

Categoría F: $15.257

Categoría G: $15.257

El monto base de la SUAF por hijo es de $72.487,93 brutos.

De esta forma, a medida que se eleva el escalón de facturación de las categorías D en adelante, el importe fijo determinado por ANSES disminuye de forma proporcional según las tablas de movilidad vigentes. Además, aquellas familias residentes en zonas desfavorables o en la región patagónica van a contar con coeficientes diferenciales que incrementan el cobro final bruto por menor a cargo.

Calendario del cobro de SUAF según ANSES

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

¿Cuáles son los controles de ANSES sobre el salario familiar?

El organismo previsional realiza controles mensuales automáticos sobre las cuentas de sus usuarios para corroborar que el total de ingresos del grupo familiar no supere los topes individuales o colectivos fijados por decreto. Si las declaraciones de facturación ante el ARCA están al día y sus vínculos filiales están validados en el sistema, el reajuste del 2,6% del SUAF de ANSES se liquidará de oficio.

El ARCA hace controles mensuales automáticos sobre las cuentas de los usuarios. Foto: Freepik / ARCA.

Además, las asignaciones familiares bajo esta modalidad impositiva se declararon incompatibles con la percepción simultánea de otros planes sociales. Aquellos pequeños contribuyentes tienen la capacidad de chequear remotamente su encuadramiento prestacional en el portal oficial Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, sin trámites presenciales complejos.

¿Cuánto aumentó el SUAF para veteranos de Malvinas?

La ANSES confirmó una suba del 2,58% en las asignaciones familiares que también alcanza a quienes cobran la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. Desde junio de 2026 cambian los montos, se actualizan los topes de ingresos y se mantienen beneficios clave como la asignación por hijo, prenatal, cónyuge, ayuda escolar anual y los pagos únicos por nacimiento, adopción y matrimonio.

Para este grupo, la novedad más importante es que la actualización no sólo impacta en el valor de cada prestación, sino también en los límites de ingresos familiares que determinan si corresponde o no el cobro. En paralelo, continúan vigentes los esquemas diferenciales por zona desfavorable, un punto central para quienes residen en regiones del sur del país o áreas alcanzadas por regímenes especiales.

Veteranos de la Guerra de Malvinas. Foto: NA

La actualización fue oficializada por la Resolución 146/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial, y fijó un incremento de 2,58% sobre los montos, límites y rangos del régimen de asignaciones familiares que se pagan desde junio. La norma incluye un anexo específico para los beneficiarios vinculados a la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra, quienes pueden acceder a asignaciones familiares cuando tienen cargas reconocidas.

Además, ANSES ratificó que si uno de los integrantes del grupo familiar supera los $2.970.968 de ingreso individual, el hogar queda excluido del cobro, aunque la suma total no pase el máximo general. A su vez, el tope del ingreso del grupo familiar quedó fijado en $5.941.936 para junio de 2026.